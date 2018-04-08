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Гисметео Украина: погода на Пасху 8 апреля – теплый и солнечный день

Гисметео Украина: погода на Пасху 8 апреля – теплый и солнечный день (3 новости)

«В пасхальное воскресенье, 8 апреля погода в Украине будет солнечной и теплой. Осадков синоптики не прогнозируют. Наконец-то в страну пришла…»

Сегодня,  8 апреля, в воскресенье, в Украине ожидается сухая, теплая, солнечная погода, днем температура воздуха по стране будет от +12 до +20 градусов тепла. Об этом сообщила главный метеоролог портала Оpogode.ua Наталья Диденко в Facebook. По словам метеоролога, сегодня, 8 апреля, в Светлое Христово Воскресенье, в Украине осадков не ожидается, дневная температура воздуха составит от +12 до +20 градусов в отдельных областях. Днем сегодня будет солнечно. На Пасху ожидается хорошая погода, теплая и весенняя, не ожидается никаких негативных погодных явлений, будет малооблачно, осадков не ожидается. Боженька нас охраняет, говорят синоптики. «Днем на Пасху, 8 апреля, всех украинцев ожидает солнце, синее небо, белые облака и температура воздуха +12 +20 градусов», - прогнозирует Н. Диденко. Метеоролог подчеркнула, что следующая неделя в Украине начнется сухой и теплой погодой. За последние 130 лет метеонаблюдений максимальная температура воздуха днем в Киеве была 8 апреля 1975 года – 26,3 градуса тепла, минимальная – 8 апреля 1944 года - 6,5 градуса мороза. В этот день отмечается Собор Архангела Гавриила и почитается память преподобного Василия Нового. Женщины в этот день оканчивали последнюю пряжу, а тем, кто продолжал прясть, говорили: «Не пойдет впрок». Если в этот день восход светел, значит, скоро снег полностью сойдет. Наши предки приметили, какова погода 8 апреля — такова она будет 8 октября, и наоборот. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Гисметео Украина: погода на Пасху 8 апреля – теплый и солнечный день»
Фото Гисметео Украина: погода на Пасху 8 апреля – теплый и солнечный день
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