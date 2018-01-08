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Глава фан-клуба Шахтера был избит неизвестными

Глава фан-клуба Шахтера был избит неизвестными (2 новости)

«Юрию Бортнику разбили голову бутылкой у дверей его подъезда»

Юрию Бортнику разбили голову бутылкой у дверей его подъезда

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Sport.ua Sport.ua  ·  08.01.18, 15:47 Юрию Бортнику разбили голову бутылкой у дверей его подъезда
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