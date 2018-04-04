Глава МИД Британии подтвердил, что у Москвы был мотив для отравления Скрипаля (5 новостей) «В Лондоне заявили, что это не меняет того, что Москва несет ответственость за отравление Скрипаля»

3 марта вместе с дочерью экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлей в Лондон летел еще один россиянин. Он пробыл в Британии несколько часов, после чего вернулся в Москву.

Обновлено в 22:38 Руководитель британского МИД подчеркнул, что РФ исследовала методы транспортировки нервно-паралитических веществ, возможно, для убийств.

Обновлено в 23:51 По его словам, эксперты центра исследований ядовитых веществ Министерства обороны Великобритании в городе Портон-Даун установили, что Сергей и Юля Скрипаль были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества, известного как "Новичок".