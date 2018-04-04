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ИА ИА "ZIK" · · Обновлено в 23:51
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Глава МИД Британии подтвердил, что у Москвы был мотив для отравления Скрипаля

Глава МИД Британии подтвердил, что у Москвы был мотив для отравления Скрипаля (5 новостей)

«В Лондоне заявили, что это не меняет того, что Москва несет ответственость за отравление Скрипаля»

3 марта вместе с дочерью экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлей в Лондон летел еще один россиянин. Он пробыл в Британии несколько часов, после чего вернулся в Москву.

Обновлено в 22:38 Руководитель британского МИД подчеркнул, что РФ исследовала методы транспортировки нервно-паралитических веществ, возможно, для убийств.

Обновлено в 23:51 По его словам, эксперты центра исследований ядовитых веществ Министерства обороны Великобритании в городе Портон-Даун установили, что Сергей и Юля Скрипаль были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества, известного как "Новичок".

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Факты Факты  ·  04.04.18, 19:07 В Лондоне заявили, что это не меняет того, что Москва несет ответственость за отравление Скрипаля
Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 20:48 Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России был мотив для ликвидации бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.
Униан Униан  ·  04.04.18, 22:38 Руководитель британского МИД подчеркнул, что РФ исследовала методы транспортировки нервно-паралитических веществ, возможно, для убийств.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  04.04.18, 23:51 Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон рассказал, что Россия имела мотив для ликвидации бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил британский чиновник в ответ на заявление лидера…
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