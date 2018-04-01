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Глава МИД Германии: мы открыты к диалогу в отношениях с Россией

Глава МИД Германии: мы открыты к диалогу в отношениях с Россией (5 новостей)

«Глава германского МИД заявил, что Германия готова к диалогу с Россией и надеется на восстановление доверия»

Германия рассчитывает на восстановление нормального диалога с Российской Федерацией несмотря на ее конфликт со многими западными странами. Об этом в интервью газете Bild am Sonntag заявил глава МИД Германии Гайко Маас.

«Нам необходима Россия как надежный партнер, например, для помощи в урегулировании региональных конфликтов, для разоружения, и как важный столб многонационального порядка. Хотя действия стран-участниц Евросоюза в ответ на политику Российской Федерации являются верными. В результате своего неправильного поведения Россия потеряла большую часть доверия. Но мы открыты к диалогу и надеемся на восстановление доверия шаг за шагом», - заявил Гайко Маас.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.04.18, 14:53 Несмотря на дипломатический кризис в отношениях западных стран с Россией, министр иностранных дел Германии Гайко Маас видит в РФ "партнера в решении региональных конфликтов" и надеется на возобновление…
Европейская правда Европейская правда  ·  01.04.18, 14:57 26 марта Германия объявила о высылке российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.
Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 16:09 Глава германского МИД заявил, что Германия готова к диалогу с Россией и надеется на восстановление доверия.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  01.04.18, 17:51 Несмотря на дипломатический кризис в отношениях западных стран с Россией, министр иностранных дел Германии Гайко Маас видит в РФ "партнера в решении региональных конфликтов" и надеется на возобновление…
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