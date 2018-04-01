Глава МИД Германии: мы открыты к диалогу в отношениях с Россией (5 новостей) «Глава германского МИД заявил, что Германия готова к диалогу с Россией и надеется на восстановление доверия»

Германия рассчитывает на восстановление нормального диалога с Российской Федерацией несмотря на ее конфликт со многими западными странами. Об этом в интервью газете Bild am Sonntag заявил глава МИД Германии Гайко Маас.

«Нам необходима Россия как надежный партнер, например, для помощи в урегулировании региональных конфликтов, для разоружения, и как важный столб многонационального порядка. Хотя действия стран-участниц Евросоюза в ответ на политику Российской Федерации являются верными. В результате своего неправильного поведения Россия потеряла большую часть доверия. Но мы открыты к диалогу и надеемся на восстановление доверия шаг за шагом», - заявил Гайко Маас.