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Глава МИД Германии назвал США и РФ странами, презирающими ЕС

Глава МИД Германии назвал США и РФ странами, презирающими ЕС (4 новости)

«США, Россию и Китай объединяет то, что у них недостаточно уважения к Евросоюзу»

США, Россию и Китай объединяет то, что у них недостаточно уважения к Евросоюзу. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью изданию Spiegel, передает Европейская правда.

"На самом деле Москву, Пекин и Вашингтон объединяет одна вещь: они вообще не ценят Европейский союз. Они его презирают", – сказал он.

По словам министра, представления о ЕС как о слабом объединении, за отдельными исключениями, в основном царят среди авторитарных стран.

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"Часто вроде сильный человек представляет слабую в экономическом и социальном плане страну. Мы, европейцы, другие. Однако именно поэтому нас вводят в заблуждение эти авторитарные страны. Я убежден, что мы живем в эру соревнований между демократическими и авторитарными государствами. И последние пытаются получить влияние в ЕС и разделить его", – отметил Габриэль.

По его словам, первые признаки раздора в ЕС благодаря таким попыткам уже заметны, и в будущем противостояние будет только расти.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  05.01.18, 17:36 США, Россию и Китай объединяет то, что у них недостаточно уважения к Евросоюзу.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  05.01.18, 18:16 В МИД Германии считают, что США, Россия и Китай недостаточно ценят Европейский Союз
Телеграф Телеграф  ·  05.01.18, 19:43 Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что США, Россию и Китай объединяет то, что у них недостаточно уважения к Евросоюзу.
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