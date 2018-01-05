Глава МИД Германии назвал США и РФ странами, презирающими ЕС (4 новости) «США, Россию и Китай объединяет то, что у них недостаточно уважения к Евросоюзу»

США, Россию и Китай объединяет то, что у них недостаточно уважения к Евросоюзу. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью изданию Spiegel, передает Европейская правда.

"На самом деле Москву, Пекин и Вашингтон объединяет одна вещь: они вообще не ценят Европейский союз. Они его презирают", – сказал он.

По словам министра, представления о ЕС как о слабом объединении, за отдельными исключениями, в основном царят среди авторитарных стран.

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"Часто вроде сильный человек представляет слабую в экономическом и социальном плане страну. Мы, европейцы, другие. Однако именно поэтому нас вводят в заблуждение эти авторитарные страны. Я убежден, что мы живем в эру соревнований между демократическими и авторитарными государствами. И последние пытаются получить влияние в ЕС и разделить его", – отметил Габриэль.

По его словам, первые признаки раздора в ЕС благодаря таким попыткам уже заметны, и в будущем противостояние будет только расти.