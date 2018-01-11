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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 10:34
· Германия · МИД · Евросоюз · Министр иностранных дел · Российская Федерация · МИД Германии
Глава МИД Германии предлагает поощрять РФ выполнять "Минск" поэтапной отменой санкций

Глава МИД Германии предлагает поощрять РФ выполнять "Минск" поэтапной отменой санкций (17 новостей)

«Габриэль считает, что если Россия готова соблюдать длительное перемирие в Донбассе, то она должна за это что-то получить - отмену…»

Европейский союз должен начать поэтапную отмену санкций против РФ при условии длительного перемирия на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

"Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить", - заявил он.

Идею об одномоментной отмене всех санкций против России только при условии стопроцентного выполнения минских соглашений глава МИД ФРГ назвал "оторванной от реальности".

В пользу идеи поэтапной отмены ограничительных мер Габриэль указал на то, что санкции вводились также поэтапно.

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Обновлено в 10:27 «Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить», - заявил он в среду, 10 января, во время выступления на приеме в Восточном комитете немецкой экономики в Берлине, сообщает DW.

Обновлено в 10:34 “Если кто забыл, нелишним будет напомнить, что катастрофы ХХ века, унесшие десятки миллионов человеческих жизней, появились во многом следствием поощрения авторитарных режимов Гитлера и Сталина”, — резюмировал председатель Меджлиса.

ФОТО К НОВОСТИ: «Глава МИД Германии предлагает поощрять РФ выполнять "Минск" поэтапной отменой санкций»
Фото МИД Германии выступает за отмену санкций против РФ
Фото Глава МИД Германии выступил за поэтапную отмену санкций против РФ
Фото Глава МИД Германии предлагает "наградить" Россию за длительное перемирие на Донбассе
Фото Глава МИД Германии считает, что поощрить РФ выполнять минские соглашения можно поэтапной отменой ЕС санкций
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