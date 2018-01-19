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Глава Минкульта Нищук назначил главой Украинского культурного фонда Марину Порошенко. ФОТО

Глава Минкульта Нищук назначил главой Украинского культурного фонда Марину Порошенко. ФОТО (5 новостей)

«Міністр культури Євген Нищук призначив головою Українського культурного фонду дружину Президента Петра Порошенка Марину»

Министр культуры Евгений Нищук назначил председателем Украинского культурного фонда жену президента Петра Порошенко Марину.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры.

«19 декабря министр культуры Украины Евгений Нищук назначил председателем Украинского культурного фонда Марина Порошенко. За ее кандидатуру единогласно проголосовали все члены Наблюдательного совета Фонда», — говорится в сообщении.

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Вступая в должность, Марина Порошенко отметила: «Для меня большая честь быть избранным руководителемУкраинского культурного фонда. Спасибо за проявление высокого доверия со стороны авторитетных и уважаемых деятелей украинской культуры и искусства!».

«Убеждена, что Культурный фонд будет способствовать модернизации сектора культуры, поддерживать культурное развитие общин в условиях децентрализации, интегрировать национальную идею внутри страны, стимулировать развитие креативного молодого поколения, поддерживать старты культурных и художественный проектов через систему прозрачных конкурсов, развивать научно-исследовательскую деятельность художественного сообщества , а также — сотрудничать с украинской диаспорой и формировать положительный имидж Украины в мире», — добавила она.

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iPress iPress  ·  19.01.18, 18:53 Міністр культури Євген Нищук призначив головою Українського культурного фонду дружину Президента Петра Порошенка Марину.
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.01.18, 19:48 19 января Министр культуры Украины Евгений Нищук назначил Председателем Украинского культурного Фонда Марина Порошенко. За ее кандидатуру единогласно проголосовали все члены Наблюдательного совета Фонда.
Телеграф Телеграф  ·  19.01.18, 21:02 Министр культуры Евгений Нищук назначил председателем Украинского культурного фонда жену президента Петра Порошенко Марину.
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