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Новое Время Новое Время · · Обновлено в 10:45
· Министерство обороны · Россия · Великобритания
Глава Минобороны Британии: угроза со стороны России растет

Глава Минобороны Британии: угроза со стороны России растет (13 новостей)

«Гэвин Уильямсон заметил, что терпение мирового сообщества насчет политики Путина “на исходе”»

Для Великобритании "критически важно" развивать оборонный комплекс из-за растущей угрозы со стороны России, заявил министр обороны Гэвин Уильямсон в статье для издания The Telegraph, передает DW.

Обновлено в 09:59 В субботу, 31 марта, глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон должен развивать оборонный комплекс из-за растущей угрозы со стороны России.

Обновлено в 10:45 Особую опасность для Великобритании и мира является то, что Россия - ядерное государство, которое активно разрабатывает ракеты большой дальности полета.

ФОТО К НОВОСТИ: «Глава Минобороны Британии: угроза со стороны России растет»
Фото Глава Минобороны Британии: угроза со стороны России растет
Фото Глава Минобороны Британии: Угроза со стороны РФ растет
Фото Глава Минобороны Британии отметил растущую угрозу со стороны России
Фото Министр обороны Великобритании заявил о "растущей угрозе" со стороны России
Фото Министр обороны Британии: Путин использует растущие гибридные возможности для разрушения и подрыва стран всего мира
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Униан Униан  ·  01.04.18, 06:17 Глава Минобороны Британии отметил, что терпение мирового сообщества насчет политики Путина "на исходе".
Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 06:31 Гэвин Уильямсон заметил, что терпение мирового сообщества насчет политики Путина “на исходе”.
Украинская правда Украинская правда  ·  01.04.18, 07:00 Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что Лондону "критически важно" развивать оборонный комплекс из-за растущей угрозы со стороны РФ.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  01.04.18, 07:28 Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что Лондону "критически важно" развивать оборонный комплекс в связи с растущей угрозой со стороны РФ
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  01.04.18, 08:44 Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что Лондону "критически важно" развивать оборонный комплекс из-за растущей угрозы со стороны РФ. Об этом он пишет в статье для The Telegraph. "Угроза…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.04.18, 09:08 Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон убежден, что за всеми нападаениями на его страну стоит президент Российской Федерации Владимир Путин, который использует для этого различные методы. Об этом…
Гордон Гордон  ·  01.04.18, 09:22 Президент РФ Владимир Путин инвестирует в ракеты большой дальности, хвастается новыми ядерными системами и занимается "наглыми кибероперациями", заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.Мир…
ИС ИС  ·  01.04.18, 09:30 Глава оборонного ведомства Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что Лондону "критически важно" развивать оборонный комплекс. Главный стимул в таком развитии - возрастающая угроза со стороны России. …
РБК Украина РБК Украина  ·  01.04.18, 09:47 Глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон должен развивать оборонный комплекс из-за растущей угрозы со стороны России. Об этом он пишет в статье для The Telegraph."Угроза…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.04.18, 09:52 По его словам, Великобритании "жизненно необходимо" продолжить развитие своих оборонных возможностей.
MIGnews MIGnews  ·  01.04.18, 09:59 В субботу, 31 марта, глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон должен развивать оборонный комплекс из-за растущей угрозы со стороны России.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  01.04.18, 10:45 Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что из-за опасности со стороны России Лондона "критически важно" развивать свой оборонный комплекс. "Угроза Великобритании со стороны РФ растет.…
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