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Глава Минобороны Британии: угроза со стороны России растет (13 новостей) «Гэвин Уильямсон заметил, что терпение мирового сообщества насчет политики Путина “на исходе”»

Для Великобритании "критически важно" развивать оборонный комплекс из-за растущей угрозы со стороны России, заявил министр обороны Гэвин Уильямсон в статье для издания The Telegraph, передает DW.

Обновлено в 09:59 В субботу, 31 марта, глава Министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон должен развивать оборонный комплекс из-за растущей угрозы со стороны России.

Обновлено в 10:45 Особую опасность для Великобритании и мира является то, что Россия - ядерное государство, которое активно разрабатывает ракеты большой дальности полета.