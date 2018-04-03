Глава СБУ: Теракт, в результате которого пострадал нардеп Мосийчук, раскрыт

Об этом сегодня заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Depo.ua со ссылкой на "112 канал" . "Мосийчук, теракт. Да, есть новости. Недавно, буквально несколько дней назад мы задержали одного из тех, кто участвовал в организации и совершении этого террористического акта ... Могу сказать, что этот теракт нами во взаимодействии с прокуратурой разоблачен", – сообщил глава СБУ. По его словам, задержан один человек, еще двое, вероятнее всего, находятся на России. Как отметил Грицак, в ходе проведенных обысков изъято несколько килограммов тротила, РПГ-26, гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность этого человека к совершению данного преступления.