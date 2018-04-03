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Глава СБУ: Теракт, в результате которого пострадал нардеп Мосийчук, раскрыт

Глава СБУ: Теракт, в результате которого пострадал нардеп Мосийчук, раскрыт (7 новостей и 1 видео)

«У террориста изъято несколько килограммов тротила»

Об этом сегодня заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Depo.ua со ссылкой на "112 канал" . "Мосийчук, теракт. Да, есть новости. Недавно, буквально несколько дней назад мы задержали одного из тех, кто участвовал в организации и совершении этого террористического акта ... Могу сказать, что этот теракт нами во взаимодействии с прокуратурой разоблачен", – сообщил глава СБУ. По его словам, задержан один человек, еще двое, вероятнее всего, находятся на России. Как отметил Грицак, в ходе проведенных обысков изъято несколько килограммов тротила, РПГ-26, гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность этого человека к совершению данного преступления.

ФОТО К НОВОСТИ: «Глава СБУ: Теракт, в результате которого пострадал нардеп Мосийчук, раскрыт»
Фото Глава СБУ: Теракт, в результате которого пострадал нардеп Мосийчук, раскрыт
Фото Покушение на Мосийчука раскрыто: причастный к организации задержан
Фото Покушение на Мосийчука раскрыто - СБУ
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Факты Факты  ·  03.04.18, 18:36 У террориста изъято несколько килограммов тротила
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