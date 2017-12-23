Глава Верховного суда Польши обвинила власть в "перевороте"

Глава Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф в открытом письме обвинила польские власти в осуществлении переворота против судопроизводства после того, как правительство одобрило противоречивые реформы, угрожающие верховенству права в Польше, сообщает ВВС.

«В Польше происходит переворот против структуры одного из важнейших институтов страны. Этот государственный переворот проходит без применения силы, но через злоупотребление законодательными институтами. Власть ходит по краю пропасти, в которую может упасть вся нация», - написала Малгожата Герсдорф.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал законы по реформе Верховного суда и Национального совета судопроизводства Польши. Один принятый закон позволяет политикам выбирать членов судейского совета, которые назначают судей. По второму закону снижается возраст выхода на пенсию судей Верховного суда, что приведет к увольнению около 40% судей в Польше. Евросоюз запустил механизм санкций в отношении Польши из-за этой судебной реформы.

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Обновлено в 19:17 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на BBC . Председатель Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф опубликовала открытое письмо, в котором обвинила власть в "осуществлении переворота" против судопроизводства. Это случилось после того, как правительство одобрило противоречивые реформы, которые, по словам критиков,…

Обновлено в 21:02 "Происходит государственный переворот против структуры одного из важнейших институтов страны. Он проходит без применения силы или силовых структур, но через злоупотребление законодательными институтами", - написала в письме Герсдорф.