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Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 21:02
· Правительство · Польша · Переворот · Верховный суд
Глава Верховного суда Польши обвинила власть в "перевороте"

Глава Верховного суда Польши обвинила власть в "перевороте" (7 новостей)

«Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф выдвинула обвинение властям в “государственном перевороте”»

Глава Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф в открытом письме обвинила польские власти в осуществлении переворота против судопроизводства после того, как правительство одобрило противоречивые реформы, угрожающие верховенству права в Польше, сообщает ВВС.

«В Польше происходит переворот против структуры одного из важнейших институтов страны. Этот государственный переворот проходит без применения силы, но через злоупотребление законодательными институтами. Власть ходит по краю пропасти, в которую может упасть вся нация», - написала Малгожата Герсдорф.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал законы по реформе Верховного суда и Национального совета судопроизводства Польши. Один принятый закон позволяет политикам выбирать членов судейского совета, которые назначают судей. По второму закону снижается возраст выхода на пенсию судей Верховного суда, что приведет к увольнению около 40% судей в Польше. Евросоюз запустил механизм санкций в отношении Польши из-за этой судебной реформы.

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Обновлено в 19:17 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на BBC . Председатель Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф опубликовала открытое письмо, в котором обвинила власть в "осуществлении переворота" против судопроизводства. Это случилось после того, как правительство одобрило противоречивые реформы, которые, по словам критиков,…

Обновлено в 21:02 "Происходит государственный переворот против структуры одного из важнейших институтов страны. Он проходит без применения силы или силовых структур, но через злоупотребление законодательными институтами", - написала в письме Герсдорф.

ФОТО К НОВОСТИ: «Глава Верховного суда Польши обвинила власть в "перевороте"»
Фото Глава Верховного суда Польши обвинила власть в "перевороте"
Фото Глава Верховного суда Польши обвиняет власти в перевороте
Фото Глава Верховного суда Польши упрекнула власть в создании "переворота"
Фото Глава Верховного суда Польши обвинила власть в " перевороте" против судопроизводства
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Канал 112 Канал 112  ·  23.12.17, 13:56
Европейская правда Европейская правда  ·  23.12.17, 17:33 "Происходит государственный переворот против структуры одной из важнейших институтов страны. Он проходит без применения силы или силовых структур, а злоупотребляя законодательными институтами", - написала…
Телеграф Телеграф  ·  23.12.17, 18:19 Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф выдвинула обвинение властям в “государственном перевороте”.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  23.12.17, 18:31 Руководитель Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф опубликовала открытое письмо, в котором обвинила власть в "осуществлении переворота" против судопроизводства
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Depo.ua Depo.ua  ·  23.12.17, 19:17 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на BBC . Председатель Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф опубликовала открытое письмо, в котором обвинила власть в "осуществлении переворота" против судопроизводства.…
Голос.UA Голос.UA  ·  23.12.17, 21:02 Глава Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф обвинила власть в "осуществлении переворота" против судопроизводства. Она опубликовала открытое письмо, сообщает ВВС. "Происходит государственный переворот…
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