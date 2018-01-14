Главный дипломат Путина отличился новым циничным заявлением по поводу Украины

Согласно договору о дружбе между Россией и Украиной, война на Донбассе является российской агрессией. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

Таким образом он прокомментировал сегодняшнее заявление первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина ("Единая Россия") предложившего денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

"Договор 1997 года, который Россия грубо и цинично нарушила, и по сей день считается действующим. Почему Украина не ставила вопрос о его денонсации - это отдельная тема. Острая тема и, действительно, не однозначная. Несмотря на это, должен был бы быть хоть какой-то официальный комментарий, хотя бы со стороны МИД. Потому что прямого и однозначного ответа на этот вопрос для, как говорят, "простых" людей, нет", - говорится в сообщении.

"Не знаю, прочитал ли мой материал от 11 января Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия"), но именно после моей публикации он внес в Госдуму предложение частично денонсировать этот украинско-российский Договор в той части, которая касается "стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ". Именно как раз из-за этих двух слов "подтверждают нерушимость..." и состоялась тогда, в далеком 1995 году, моя встреча в Кремле с Президентом РФ Борисом Ельциным. И тогда удалось убедить Б.Ельцина оставить в Договоре "подтверждают нерушимость существующих между ними границ". Согласно этому Договору, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - это российская агрессия. И этот Договор является "действующим", - подчеркнул Марчук.

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