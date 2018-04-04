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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 16:45
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Глеб: У ЦСКА есть все шансы выиграть Лигу Европы

Глеб: У ЦСКА есть все шансы выиграть Лигу Европы (6 новостей и 1 видео)

«В последний раз соперники встречались 12 лет назад»

Лиссабонский Спортинг выступил против назначения российского арбитра Сергея Карасева на первый матч против Атлетико в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

Спортинг настолько обижен на УЕФА из-за назначения Карасева, что даже попросил протекции в Федерации футбола Португалии, информирует AS.

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В лиссабонском клубе до сих пор считают, что в сезоне Лиги Европы 2014/15 Карасев засудил Спортинг на групповом этапе против Шальке. Тогда "львы" уступили в Гельзенкирхене со счетом 3:4, а Карасев сделал несколько результативных ошибок в пользу немцев. Российский рефери, в частности, удалил игрока Спортинга, засчитал гол Шальке из офсайда, а также придумал пенальти в ворота португальцев.

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Президент Спортинга Бруно де Карвалью перед игрой против Атлетико заявил, что из-за Карасева лиссабонцы потеряли большие деньги, а также серьезно пострадал их бренд.

"Я надеюсь, что президент Федерации футбола Португалии (вице-президент УЕФА Фернанду Гомеш – прим.ред) и президент футбольной лиги повлияют на ситуацию с назначением Карасева", – написал де Карвалью в Фейсбук.

Обновлено в 16:40 В последний раз соперники встречались 12 лет назад

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Обозреватель Обозреватель  ·  04.04.18, 16:40 В последний раз соперники встречались 12 лет назад
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Sport.ua Sport.ua  ·  04.04.18, 16:45 Звезды мадридских клубов «Мовистар Интера» и «Атлетико» показали высочайшую техническую оснащенность
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