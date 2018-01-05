Глобальный мировой долг достиг рекордного показателя

Совокупный объем глобального долга в третьем квартале 2017 года достиг рекордных $233 трлн, свидетельствуют данные Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF). Показатель увеличился более чем на $16 млрд по сравнению с концом 2016 года.
Объем частного долга без учета финансового сектора достиг рекордных максимумов в Канаде, Франции, Гонконге, Южной Корее, Швейцарии и Турции.
Обновлено в 18:32 В то же время соотношение долга и ВВП в июле-сентябре прошлого года уменьшилось четвертый квартал подряд на фоне усиления глобального экономического подъема. Показатель долг/ВВП составил порядка 318%, что на 3 процентных пункта ниже максимума, установленного в третьем квартале 2016 года, отмечают в IIF.