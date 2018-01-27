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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 20:41
· Независимость
ГМС проверяет всех, кто получил гражданство за годы независимости

ГМС проверяет всех, кто получил гражданство за годы независимости (18 новостей)

«Причиной стала имеющаяся в Украине схема незаконного оформления паспорта»

Государственная миграционная служба Украины (ГМСУ) намерена провести полную проверку оснований приобретения украинского гражданства за все годы независимости, сообщил глава ГМСУ Максим Соколюк.

Обновлено в 20:21 По его словам, зафиксированы случаи, когда суды принимают решения о проживании в Украине на основании фейковых справок о проживании в Украине до 1991 года, выданных сотрудниками миграционной службы, что дает основание для незаконного получения иностранцами украинского гражданства.

Обновлено в 20:41

ФОТО К НОВОСТИ: «ГМС проверяет всех, кто получил гражданство за годы независимости»
Фото В Украине началась проверка всех, кто получил украинское гражданство за годы независимости
Фото Госмиграционная служба намерена проверить основания приобретения украинского гражданства с начала независимости Украины
Фото Миграционная служба проверит всех, кто получил гражданство Украины за время независимости
Фото В Украине проверяют всех, кто получил украинское гражданство за годы независимости
Фото В Украине проведут тотальную проверку законности получения гражданства
Фото В Украине началась тотальная проверка гражданства у тех, кто его получил за годы независимости
Фото Государственная миграционная служба проверит основания для предоставления украинского гражданства с 1991 года
Фото Госмиграционная служба проверит всех получивших гражданство Украины за годы независимости
Фото В Украине проверят всех, кто получил гражданство за годы независимости
Фото В Украине проверят всех, кто получил гражданство
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Униан Униан  ·  27.01.18, 14:13 В Украине действует схема незаконного получения иностранцами паспортов гражданина с использованием судебных решений о якобы проживании в Украине до 1991 года лица, претендующего на гражданство.
Апостроф Апостроф  ·  27.01.18, 15:30 Государственная миграционная служба (ГМС) начала проверку всех лиц, которые получили гражданство Украины за годы независимости страны.
Украинская правда Украинская правда  ·  27.01.18, 15:37 Государственная миграционная служба начала проверку всех лиц, получивших украинское гражданство за годы независимости страны.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  27.01.18, 16:06 Государственная миграционная служба начала проверку всех лиц, которые получили украинское гражданство за годы независимости страны
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.01.18, 16:16 ГМС проводит полную проверку оснований приобретения украинского гражданства за все годы независимости, сообщил руководитель ведомства.  
ТСН ТСН  ·  27.01.18, 16:18 В Украине действует схема незаконного получения иностранцами гражданства.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  27.01.18, 16:26 Государственная миграционная служба начала проверку всех лиц, получивших украинское гражданство за годы независимости страны
АТН АТН  ·  27.01.18, 16:38 В Украине действует схема незаконного получения иностранцами паспортов гражданина с использованием судебных решений о якобы проживании в Украине до
ForUm ForUm  ·  27.01.18, 17:27 Государственная миграционная служба начала проверку всех лиц, получивших украинское гражданство за годы независимости Украины. Об этом руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк сообщил…
Обозреватель Обозреватель  ·  27.01.18, 18:06 В ГМС назвали причину
Голос.UA Голос.UA  ·  27.01.18, 18:16 Государственная миграционная служба (ГМС) начала проверку всех лиц, получивших украинское гражданство за годы независимости Украины. Как передает УНИАН, об этом руководитель Государственной миграционной…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.01.18, 18:30 Особое внимание ГМС уделит предоставлению гражданства на основании факта проживания в стране до 1991 года.
Гордон Гордон  ·  27.01.18, 18:38 Особенное внимание Государственная миграционная служба уделит фактам получения гражданства Украины по новому свидетельству о рождении и на основании решений судов об установлении факта проживания в Украине…
Главред Главред  ·  27.01.18, 19:07 Причиной стала имеющаяся в Украине схема незаконного оформления паспорта.
Фокус Фокус  ·  27.01.18, 19:51 Государственная миграционная служба начала проверку всех лиц, получивших украинское гражданство за годы независимости Украины. Об этом руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк сообщил…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.01.18, 20:21 Государственная миграционная служба (ГМС) ведет проверку всех лиц, получивших украинское гражданство за годы независимости Украины. Об этом в субботу, 27 января, во время заседания коллеги МВД сказал…
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