ГМС проверяет всех, кто получил гражданство за годы независимости (18 новостей) «Причиной стала имеющаяся в Украине схема незаконного оформления паспорта»

Государственная миграционная служба Украины (ГМСУ) намерена провести полную проверку оснований приобретения украинского гражданства за все годы независимости, сообщил глава ГМСУ Максим Соколюк.

Обновлено в 20:21 По его словам, зафиксированы случаи, когда суды принимают решения о проживании в Украине на основании фейковых справок о проживании в Украине до 1991 года, выданных сотрудниками миграционной службы, что дает основание для незаконного получения иностранцами украинского гражданства.

Обновлено в 20:41