ГМС проверяет всех, кто получил гражданство за годы независимости

Государственная миграционная служба Украины (ГМСУ) намерена провести полную проверку оснований приобретения украинского гражданства за все годы независимости, сообщил глава ГМСУ Максим Соколюк.
Обновлено в 20:21 По его словам, зафиксированы случаи, когда суды принимают решения о проживании в Украине на основании фейковых справок о проживании в Украине до 1991 года, выданных сотрудниками миграционной службы, что дает основание для незаконного получения иностранцами украинского гражданства.
Обновлено в 20:41