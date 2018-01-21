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УНН УНН · · Обновлено в 04:59
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Год президентства Трампа в США отмечают протестами и федеральным коллапсом

Год президентства Трампа в США отмечают протестами и федеральным коллапсом (5 новостей)

«Среди лозунгов этих акций – защита прав женщин, иммигрантов, ЛГБТ-сообщества, а также протест против политики администрации Трампа»

Демонстрации проходят в десятках городов. Самые крупные - в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго, Денвере. Манифестанты недовольны усилением иммиграционной политики администрацией Трампа, а также ее инициативами по ограничению финансирования абортов.

На улицы вышли также участники движения против сексуального насилия, которые объединились под хэштегом #MeToo. Они, в частности, призывают к принятию более активных мер по защите женщин от притязаний и дискриминации на рабочем месте. В демонстрациях принимают участие представители широкого круга общественных организаций, в том числе выступающих в поддержку иммигрантов и сексуальных меньшинств.

Многие протестующие выражают обеспокоенность временным прекращением работы американского федерального правительства. Они обвиняют в произошедшем администрацию Трампа.

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Обновлено в 04:01 В субботу, 20 января, тысячи протестующих в США вышли на Марш женщин, приуроченный к первой годовщине инаугурации президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.

Обновлено в 04:59 Среди лозунгов этих акций – защита прав женщин, иммигрантов, ЛГБТ-сообщества, а также протест против политики администрации Трампа.

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Телеграф Телеграф  ·  21.01.18, 04:59 Среди лозунгов этих акций – защита прав женщин, иммигрантов, ЛГБТ-сообщества, а также протест против политики администрации Трампа.
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