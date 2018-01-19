Годовщина инаугурации: селфи с Трампом стоит 100 тысяч долларов, посидеть за столиком – 250 тысяч (5 новостей) «Вечеринка состоится 20 января в резиденции президента США»

Стоимость билета на вечеринку, организованную президентом США Дональдом Трампом в честь годовщины инаугурации, начинается от $100 тысяч на двоих. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в эту цену вошел ужин и селфи с президентом. Есть даже возможность посидеть за одним столом с Трампом, однако за это придется заплатить уже $250 тысяч (билет на два лица).

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