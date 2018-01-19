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Политика
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 02:15
Годовщина инаугурации: селфи с Трампом стоит 100 тысяч долларов, посидеть за столиком – 250 тысяч

Годовщина инаугурации: селфи с Трампом стоит 100 тысяч долларов, посидеть за столиком – 250 тысяч (5 новостей)

«Вечеринка состоится 20 января в резиденции президента США»

Стоимость билета на вечеринку, организованную президентом США Дональдом Трампом в честь годовщины инаугурации, начинается от $100 тысяч на двоих. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в эту цену вошел ужин и селфи с президентом. Есть даже возможность посидеть за одним столом с Трампом, однако за это придется заплатить уже $250 тысяч (билет на два лица).

Обновлено в 01:25 Праздничное мероприятие пройдет в частной резиденции американского лидера Мар-а-Лаго в штате Флорида.

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Обновлено в 02:15 Трамп отметит первую годовщину инаугурации вечеринкой в своей резиденции во Флориде.

ФОТО К НОВОСТИ: «Годовщина инаугурации: селфи с Трампом стоит 100 тысяч долларов, посидеть за столиком – 250 тысяч»
Фото На вечеринку к Трампу можно попасть вдвоем за $100 тысяч
Фото Годовщина инаугурации: селфи с Трампом стоит 100 тысяч долларов, посидеть за столиком – 250 тысяч
Фото Трамп отметит первую годовщину инаугурации вечеринкой в своей резиденции во Флориде
Фото Трамп отметит годовщину инаугурации вечеринкой во Флориде
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  19.01.18, 22:05 Вечеринка состоится 20 января в резиденции президента США.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  20.01.18, 00:27 Президент США Дональд Трамп на выходных проведет вечеринку по случаю первой годовщины своей инаугурации, сообщили накануне американские СМИ.
Сегодня Сегодня  ·  20.01.18, 01:25 Стоимость билетов-приглашений на вечеринку начинается от $100 тыс. . Президент США Дональд Трамп на выходных проведет вечеринку по случаю первой годовщины своей инаугурации, сообщили накануне американские…
Телеграф Телеграф  ·  20.01.18, 02:15 Трамп отметит первую годовщину инаугурации вечеринкой в своей резиденции во Флориде.
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