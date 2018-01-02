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Голливудские звезды создали движение для борьбы с сексуальным насилием и дискриминацией (4 новости) «Инициативу поддержали Мэрил Стрип, Натали Портман, Риз Уизерспун, Эмма Стоун, Эшли Джадд, Ева Лонгория»

Инициатива Time's Up призывает добиваться наказания для обидчиков, большего присутствия женщин на руководящих должностях и повышения зарплат для них, а СМИ - освещать случаи домогательств во всех сферах деятельности.

В плане действий, обнародованном 1 января 2018 года, речь идет о создании фонда правовой защиты, который уже собрал более 13 млн долл.

Отмечается, что средства направят на юридическую поддержку лицам, которые испытывают домогательства на работе.

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В частности, к инициативе присоединились актрисы Дакота Джонсон, Эмма Стоун, Шонда Раймс, Ева Лонгория, Кейт Бланшетт, Эшли Джадд, Натали Портман и Мэрил Стрип, руководительница студии Universal Pictures Донна Лэнгли и писательница-феминистка Глория Стейнем.

Как сообщалось ранее, на вручении премии "Золотой глобус-2018" актрисы будут одеты в черное в знак протеста против сексуальных домогательств.