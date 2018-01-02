Голливудские звезды создали движение для борьбы с сексуальным насилием и дискриминацией

Инициатива Time's Up призывает добиваться наказания для обидчиков, большего присутствия женщин на руководящих должностях и повышения зарплат для них, а СМИ - освещать случаи домогательств во всех сферах деятельности.
В плане действий, обнародованном 1 января 2018 года, речь идет о создании фонда правовой защиты, который уже собрал более 13 млн долл.
Отмечается, что средства направят на юридическую поддержку лицам, которые испытывают домогательства на работе.
В частности, к инициативе присоединились актрисы Дакота Джонсон, Эмма Стоун, Шонда Раймс, Ева Лонгория, Кейт Бланшетт, Эшли Джадд, Натали Портман и Мэрил Стрип, руководительница студии Universal Pictures Донна Лэнгли и писательница-феминистка Глория Стейнем.
Как сообщалось ранее, на вручении премии "Золотой глобус-2018" актрисы будут одеты в черное в знак протеста против сексуальных домогательств.