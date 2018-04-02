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Голодающего Балуха после суда по апелляции избил конвой, – адвокат (10 новостей) «Адвокат рассказала о состоянии мужчины»

Незаконно осужденного в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха избил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы. Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает издание "Крым. Реалии".

Кроме того, по ее словам, администрация СИЗО отказала Балуху в предоставлении воды на основании того, что он объявил голодовку.

Динзе оценивает состояние осужденного активиста как плохое, но не критичное. Она отметила, что защита планирует подавать жалобу из-за избиения Балуха.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.

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Обновлено в 22:33 Адвокат оценивает состояние осужденного активиста как плохое, но не критическое.

Обновлено в 22:48 Вместе с тем, публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.