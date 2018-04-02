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Общество
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 22:48
· Аннексированный Крым
Голодающего Балуха после суда по апелляции избил конвой, – адвокат

Голодающего Балуха после суда по апелляции избил конвой, – адвокат (10 новостей)

«Адвокат рассказала о состоянии мужчины»

Незаконно осужденного в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха избил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы. Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает издание "Крым. Реалии". 

Кроме того, по ее словам, администрация СИЗО отказала Балуху в предоставлении воды на основании того, что он объявил голодовку.

Динзе оценивает состояние осужденного активиста как плохое, но не критичное. Она отметила, что защита планирует подавать жалобу из-за избиения Балуха.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.

Режиссер Эмир Кустурица прилетел в аннексированный Крым
Режиссер Эмир Кустурица прилетел в аннексированный Крым

Обновлено в 22:33 Адвокат оценивает состояние осужденного активиста как плохое, но не критическое.

Обновлено в 22:48 Вместе с тем, публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.

ФОТО К НОВОСТИ: «Голодающего Балуха после суда по апелляции избил конвой, – адвокат»
Фото Осужденного в Крыму украинца Балуха избил конвой - адвокат
Фото Незаконно осужденного в Крыму Балуха избил конвой, - адвокат
Фото Осужденного в Крыму украинца жестоко избил конвой СИЗО
Фото Осужденного в Крыму украинского активиста Балуха избил конвой после суда по апелляции - адвокат
Фото Осужденный в Крыму Балух был избит конвоем, - адвокат
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.04.18, 19:36 Адвокат осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха Ольга Динзе рассказала, что ее подзащитного избил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы.
Украинская правда Украинская правда  ·  02.04.18, 20:00 Адвокат незаконно осужденного в аннексированом Крыму украинского активиста Владимира Балуха Ольга Динзе заявляет, что его побил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы в прошлом месяце.
ИС ИС  ·  02.04.18, 20:30 Адвокат осужденного в аннексированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха Ольга Динзе заявляет, что ее подзащитного побил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы в прошлом месяце. Об этом…
ТСН ТСН  ·  02.04.18, 21:32 Защита активиста планирует подавать жалобу из-за его избиения.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  02.04.18, 21:54 Адвокат осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха Ольга Динзе рассказала, что ее подзащитного избил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  02.04.18, 22:15 Незаконно осужденного в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха избил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы
Обозреватель Обозреватель  ·  02.04.18, 22:28 Адвокат рассказала о состоянии мужчины
Униан Униан  ·  02.04.18, 22:33 Адвокат оценивает состояние осужденного активиста как плохое, но не критическое.
РБК Украина РБК Украина  ·  02.04.18, 22:48 Осужденный в аннексированном Россией Крыму по обвинению в хранении боеприпасов украинский активист Владимир Балух был избит конвоем после апелляционной жалобы. Об этом заявила адвокат Владимира Балуха…
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