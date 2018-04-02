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Google снял рекламу своего сервиса в метро Киева (6 новостей и 1 видео) «Проектом занималось украинское агентство Skykillers»

Представители компании Google сняли рекламу в киевском метрополитене.

Ролики создало украинское digital-агентство Skykillers, передает Village.

Три рекламные ролики сервиса платежей Google Pay уже опубликованы в сети.

На видео можно узнать две станции киевского метро — «Дорогожичи» и «Золотые ворота».

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Обновлено в 01:12 Локациями для съемок стали станции “Золотые ворота” и “Дорогожичи” Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена.

Обновлено в 01:48 Проектом занималось украинское агентство Skykillers.