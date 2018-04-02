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Общество
Газета День Газета День · · Обновлено в 01:48
· Киевское метро · Google · Реклама · Сервис
Google снял рекламу своего сервиса в метро Киева

Google снял рекламу своего сервиса в метро Киева (6 новостей и 1 видео)

«Проектом занималось украинское агентство Skykillers»

Представители компании Google сняли рекламу в киевском метрополитене.

Ролики создало украинское digital-агентство Skykillers, передает Village.

Три рекламные ролики сервиса платежей Google Pay уже опубликованы в сети.

На видео можно узнать две станции киевского метро — «Дорогожичи» и «Золотые ворота».

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Обновлено в 01:12 Локациями для съемок стали станции “Золотые ворота” и “Дорогожичи” Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена.

Обновлено в 01:48 Проектом занималось украинское агентство Skykillers.

ФОТО К НОВОСТИ: «Google снял рекламу своего сервиса в метро Киева»
Фото Google снял рекламу своего сервиса в метро Киева
Фото Google снял рекламу в киевском метро (видео)
Фото Google Pay снял рекламные ролики в киевском метро
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  02.04.18, 20:42 Сервис Google Pay снял серию рекламных роликов в Киевском метрополитене.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  02.04.18, 23:33 Сервис Google Pay снял серию рекламных роликов в Киевском метрополитене.
УНН УНН  ·  03.04.18, 01:12 Ролики создало украинское digital-агентство Skykillers. Три рекламные ролики сервиса платежей Google Pay уже опубликованы в сети. Локациями для съемок стали станции “Золотые ворота” и “Дорогожичи”…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  03.04.18, 01:48 Проектом занималось украинское агентство Skykillers.
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