Google снял рекламу своего сервиса в метро Киева

Представители компании Google сняли рекламу в киевском метрополитене.
Ролики создало украинское digital-агентство Skykillers, передает Village.
Три рекламные ролики сервиса платежей Google Pay уже опубликованы в сети.
На видео можно узнать две станции киевского метро — «Дорогожичи» и «Золотые ворота».
Обновлено в 01:12 Локациями для съемок стали станции “Золотые ворота” и “Дорогожичи” Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена.
Обновлено в 01:48 Проектом занималось украинское агентство Skykillers.