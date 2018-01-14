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· Гибель · Пожар · Область · Частный дом · Жилой дом · Харьковская область · Результат
Горе в украинской семье: погибла мать с детьми-двойняшками

Горе в украинской семье: погибла мать с детьми-двойняшками (7 новостей)

«Восемь человек погибли и 50 получили ранения во время пожара в развлекательном центре португальского города Тондела»

В Харьковской области в результате пожара в частном жилом доме погибли трое людей. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по надвзичайным ситуациям.

В частности, указано, что 13 января 2018 года в 20:12 в пгт Новая Водолага Нововодолажского района по ул. Комаровская, 6 в частном жилом доме возник пожар.

"От отравления продуктами горения погибли 3 человека, из них 2 ребенка (2012 года рождения)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 23:07 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на площади около 50 м2. Причина пожара сейчас устанавливается.

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Обновлено в 11:30 Восемь человек погибли и 50 получили ранения во время пожара в развлекательном центре португальского города Тондела

Обновлено в 11:43 Как отмечается, в больницы увезли более 30 человек. Состояние части из них очень тяжелое.

ФОТО К НОВОСТИ: «Горе в украинской семье: погибла мать с детьми-двойняшками»
Фото Трагедия в Харьковской области: среди погибших есть дети
Фото Горе в украинской семье: погибла мать с детьми-двойняшками
Фото В Харьковской области на пожаре в частном доме погибли три человека
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Politeka Politeka  ·  14.01.18, 09:29 Мать и двое детей погибли в пожаре в Харьковской области В субботу, 13 января, в 20:12 в пгт Новая Водолага Нововодолажского района Харьковской области по ул. Комаровская, 6 в частном жилом доме возник…
Европейская правда Европейская правда  ·  14.01.18, 11:06 Восемь человек погибли и 50 получили ранения во время пожара в развлекательном центре португальского города Тондела.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  14.01.18, 11:24 В Харьковской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три человекаа, сообщает пресс-служба ГСЧС. По информации спасателей, инцидент произошел в районном центре Новая Водолага по улице…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  14.01.18, 11:30 Восемь человек погибли и 50 получили ранения во время пожара в развлекательном центре португальского города Тондела
Газета День Газета День  ·  14.01.18, 11:43 Восемь человек погибли и 50 получили ранения во время пожара в развлекательном центре португальского города Тондела. Об этом сообщает ЕП со ссылкой на португальский канал RTP. "Многие пострадавшие нуждаются…
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