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Горе в украинской семье: погибла мать с детьми-двойняшками (7 новостей) «Восемь человек погибли и 50 получили ранения во время пожара в развлекательном центре португальского города Тондела»

В Харьковской области в результате пожара в частном жилом доме погибли трое людей. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по надвзичайным ситуациям.

В частности, указано, что 13 января 2018 года в 20:12 в пгт Новая Водолага Нововодолажского района по ул. Комаровская, 6 в частном жилом доме возник пожар.

"От отравления продуктами горения погибли 3 человека, из них 2 ребенка (2012 года рождения)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 23:07 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на площади около 50 м2. Причина пожара сейчас устанавливается.

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Обновлено в 11:30 Восемь человек погибли и 50 получили ранения во время пожара в развлекательном центре португальского города Тондела

Обновлено в 11:43 Как отмечается, в больницы увезли более 30 человек. Состояние части из них очень тяжелое.