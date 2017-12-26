Гороскоп на 2018 год — Стрелец: годовой прогноз на все сферы (8 новостей) «Гороскоп на 2018 год — Стрелец: годовой прогноз на все сферы»

Год Собаки будет помогать Козерогам буквально во всех их свершениях. Как сулит гороскоп на 2018 год, Козерогам главное не зазнаться, Вселенная этого не любит Щедрость Желтой Земляной Собаки будет проявляться для Козерогов круглый год. Вы сможете достичь всех своих целей и даже воплотить сокровенные желания. Однако некоторые Козероги предпочтут просто почивать на лаврах. Собака не единожды ... Источник: Политека.

Обновлено в 12:15 В новом году Дед Мороз приготовил Тельцам большой и долгожданный подарок. Как обещает гороскоп на 2018 год Тельцам, это будет период яркий, творческий и созидательный Для Тельцов дружба с Земляной Желтой Собакой в начале года задастся не сразу. Прежде вам…

Обновлено в 12:21 Для Близнецов год Желтой Собаки будет наполнен всевозможными сюрпризами. Как обещает гороскоп на 2018 год Близнецам, настанет период глобальных перемен Почву для грандиозных перемен Близнецы начали закладывать еще в год Петуха. И если вы дальше будете столь терпеливы, то в год Желтой Земляной Собаки получите приятные подарки от Вселенной. Во второй половине 2018 года вам ... Источник: Политека.