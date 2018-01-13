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Гороскоп на сегодня: 13 января 2018 года

Гороскоп на сегодня: 13 января 2018 года (4 новости)

«Астрологи рассказали, как сегодня надо себя вести и чего ожидать»

Особенность сегодняшнего дня такова, что сегодня вам легче справиться с тяжелым недугом, чем с банальным насморком.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гороскоп на сегодня: 13 января 2018 года»
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Обозреватель Обозреватель  ·  13.01.18, 04:26 Астрологи рассказали, как сегодня надо себя вести и чего ожидать
Телеграф Телеграф  ·  13.01.18, 07:18 Сегодня стоит посетить старых друзей и отдохнуть в приятной обстановке.
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