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Госбюро расследований объявило конкурсы на 455 должностей

Госбюро расследований объявило конкурсы на 455 должностей (4 новости)

«Госбюро расследований объявило конкурсы на 455 вакансий в 7 территориальных управлениях»

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило конкурсы на занятие 455 должностей в территориальных управлениях в г.Киеве, Львове, Хмельницком, Николаеве, Мелитополе, Полтаве, Краматорске. Как сообщает во вторник пресс-служба Кабинета министров Украины, в каждое территориальное управление объявлен конкурс на 65 должностей.

"Таким образом, всего в ГБР продолжаются конкурсы на 701 должность. Прием документов на 27 руководящих должностей закончился 2 апреля. До 11 апреля продолжается прием документов на 219 должностей центрального аппарата", - сказано в сообщении.

В требованиях к кандидатам на должность следователя территориального управления по квоте "в" (кандидаты, которые в течение последнего года не работают в должности следователя в государственных органах), отсутствует стаж работы, однако обязательным является требование к высшему юридическому образованию.

"Мы решили отменить стаж работы. Мы это сделали для того, чтобы привлечь в ГБР талантливую молодежь, выпускников высших учебных заведений, дать возможность им строить новый правоохранительный орган", - отметил директор Госбюро расследований Роман Труба.

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Всего в центральном аппарате ГБР и семи территориальных управлениях предусмотрено 383 должности следователей, из них 152 должности - в центральном аппарате и 231 должность - в семи территориальных управлениях.

Кандидаты могут подавать документы на конкурс с 10 по 24 апреля включительно.

Ранее сообщалось, что ГБР планирует начать первые расследования уже в сентябре текущего года.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Госбюро расследований объявило конкурсы на 455 должностей»
Фото Госбюро расследований объявило конкурсы на 455 вакансий в 7 территориальных управлениях
Фото Госбюро расследований объявило конкурсы на 455 должностей
Фото Госбюро расследований объявило конкурсы на 455 вакансий
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 15:14 Государственное бюро расследований (ГБР) объявило конкурсы на занятие 455 должностей в территориальных управлениях в г.Киеве, Львове, Хмельницком, Николаеве, Мелитополе, Полтаве, Краматорске.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 15:22 Государственное бюро расследований (ГБР) объявило конкурсы на занятие 455 должностей в территориальных управлениях в г.Киеве, Львове, Хмельницком, Николаеве, Мелитополе, Полтаве, Краматорске.
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 15:28 Госбюро расследований объявило конкурсы на 455 вакансий в 7 территориальных управлениях.
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