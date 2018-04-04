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Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов

Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов (3 новости)

«В Государственном департаменте заявили, что США и Россия могут заменить дипломатов, которые были высланы на прошлой неделе»

В Государственном департаменте заявили, что США и Россия могут заменить дипломатов, которые были высланы на прошлой неделе.

Об этом сообщает телеканал CNN, на который ссылаются мировые СМИ.

"Как всегда в случаях с аналогичными инцидентами, российское правительство может запросить аккредитацию на вакантные должности в своей дипломатической миссии", - завили в Госдепе.

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Отметим, в связи с отравлением в Великобритании экс-агента Сергея Скрипаля 27 стран объявили о высылке российских дипломатов.

В ответ на это Россия отозвала согласие на открытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге и объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства США в Екатеринбурге.

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Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 09:44 В Государственном департаменте заявили, что США и Россия могут заменить дипломатов, которые были высланы на прошлой неделе.
Европейская правда Европейская правда  ·  04.04.18, 10:07 В Госдепе заявляют, что США и Россия могут заменить дипломатов, высланных на прошлой неделе, и утверждают, что это стандартная практика.
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