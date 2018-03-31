Сегодня в 18:15

Госстат: Доходы украинцев выросли, сбережения - сократились (5 новостей) «Доходы граждан Украины в прошлом году составили 2,46 трлн грн, расходы - 2,54 трлн грн»

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в 2017 году увеличились на 6% по сравнению с 2016 годом.

Обновлено в 18:01 Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в 2017 году увеличились на 6% по сравнению с 2016 годом.

Обновлено в 21:19 В 2017 году доходы населения составляли 2475,8 миллиарда гривень, расходы – 2544,8 миллиарда гривень, сбережения украинцев в 2017 году сократились на 69 миллиардов гривень.