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Экономика и финансы
Униан Униан · · Обновлено в 21:19
· Украинцы · Сбережения
Госстат: Доходы украинцев выросли, сбережения - сократились

Госстат: Доходы украинцев выросли, сбережения - сократились (5 новостей)

«Доходы граждан Украины в прошлом году составили 2,46 трлн грн, расходы - 2,54 трлн грн»

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в 2017 году увеличились на 6% по сравнению с 2016 годом.

Обновлено в 18:01 Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в 2017 году увеличились на 6% по сравнению с 2016 годом.

Обновлено в 21:19 В 2017 году доходы населения составляли 2475,8 миллиарда гривень, расходы – 2544,8 миллиарда гривень, сбережения украинцев в 2017 году сократились на 69 миллиардов гривень.

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Украинская правда Украинская правда  ·  31.03.18, 16:52 В 2017 году доходы населения составили 2475,8 миллиарда гривен, расходы - 2544,8 миллиарда гривен, сбережения украинцев в 2017 году сократились на 69 миллиардов гривен.
Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 17:16 По данным Государственной службы статистики, в 2017 году доходы населения составили 2475,8 миллиарда гривен, а расходы – 2544,8 миллиарда гривен.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.03.18, 17:50 Доходы граждан Украины в прошлом году составили 2,46 трлн грн, расходы - 2,54 трлн грн.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  31.03.18, 21:19 В 2017 году доходы населения составляли 2475,8 миллиарда гривень, расходы – 2544,8 миллиарда гривень, сбережения украинцев в 2017 году сократились на 69 миллиардов гривень.
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