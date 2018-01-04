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Готовился к свадьбе: появились подробности о погибшем на Донбассе украинском разведчике (3 новости) «В апреле 2014 года разведчик Чегурко пошел служить по контракту в Одесскую 28-ю бригаду»

Гибель украинского разведчика Александра Чегурка в зоне АТО – небоевая потеря.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на спикера Минобороны по вопросам АТО Александра Мотузяника.

"Это – небоевая потеря. Больше информации я, к сожалению, обнародовать не могу. Этим делом занимаются правоохранительные органы – военная прокуратура и Нацполиция. Это произошло второго января поздно вечером. Мы не разглашаем информацию. Есть уголовное производство, которое проводят следственные органы", – рассказал он.

По словам председателя Кодымского районного совета Одесской области Геннадия Гладкого, отец Чегурка – чернобылец, мать болеет сахарным диабетом, у нее высокое давление.

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Он сделал предложение девушке из Донецкой области, должна была быть свадьба, – добавил председатель Кодымского районного совета.

По его словам, накануне погибший общался с отцом, тот рассказал, что сын на днях вернулся с задания с неподконтрольной территории.

Александра Чегурка похоронят 5 января.