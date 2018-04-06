Гозман: На Путина не повлияют санкции США против российских олигархов (22 новости) «В список, в частности, вошли Дерипаска и Керимов»

США ввели новые санкции в отношении ряда российских олигархов и компаний. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентские выборы США в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности, новые санкции ввели против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова, Николая Патрушева и Кирилла Шамалова. Также в санкционном списке списке оказался председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер.

Кроме этого, Минфин США ввел санкции в отношении 15 российских компаний.

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Обновлено в 16:29 Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил причины введения санкций против крупнейших российских олигархов и топ-чиновников.

Обновлено в 16:35 «Российское правительство принимает участие в ряде злонамеренных действий по всему миру, в том числе продолжая оккупацию Крыма и разжигая насилие на востоке Украины, поставляя режиму Асада сырье и вооружение, которая осуществляет бомбардировки собственных граждан, пытаясь разрушать западные демократии и осуществляя злонамеренную деятельность в киберпространстве. Российские олигархи и элиты, которые имеют пользу от этой коррумпированной системы больше не будут оставаться без последствий за дестабилизационную деятельность их правительства», - подчеркнул Мнучин.