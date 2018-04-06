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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 16:35
· США · Финансы
Гозман: На Путина не повлияют санкции США против российских олигархов

Гозман: На Путина не повлияют санкции США против российских олигархов (22 новости)

«В список, в частности, вошли Дерипаска и Керимов»

США ввели новые санкции в отношении ряда российских олигархов и компаний. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентские выборы США в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности, новые санкции ввели против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова, Николая Патрушева и Кирилла Шамалова. Также в санкционном списке списке оказался председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер.

Кроме этого, Минфин США ввел санкции в отношении 15 российских компаний. 

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Обновлено в 16:29 Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил причины введения санкций против крупнейших российских олигархов и топ-чиновников.

Обновлено в 16:35 «Российское правительство принимает участие в ряде злонамеренных действий по всему миру, в том числе продолжая оккупацию Крыма и разжигая насилие на востоке Украины, поставляя режиму Асада сырье и вооружение, которая осуществляет бомбардировки собственных граждан, пытаясь разрушать западные демократии и осуществляя злонамеренную деятельность в киберпространстве. Российские олигархи и элиты, которые имеют пользу от этой коррумпированной системы больше не будут оставаться без последствий за дестабилизационную деятельность их правительства», - подчеркнул Мнучин.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гозман: На Путина не повлияют санкции США против российских олигархов»
Фото Кремлевский список: США ввели санкции против России
Фото США ввели санкции против путинских олигархов
Фото США ввели новые масштабные санкции против окружения Путина
Фото США ввели санкции против российских олигархов и 17 высокопоставленных чиновников
Фото США ввели санкции против ряда российских олигархов, приближенных к Путину
Фото Дерипаска и Ротенберг: США ввели санкции против 24 россиян
Фото Минфин США расширил санкции против РФ
Фото США ввели новые санкции против ряда олигархов и чиновников РФ
Фото Минфин США объяснил причины введения санкций против российских олигархов и топ-чиновников
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.04.18, 16:18 Российские олигархи и элиты, которые получали выгоду от этой коррумпированной системы, больше не смогут избегать последствий дестабилизирующей активности их правительства.
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Новое Время Новое Время  ·  06.04.18, 16:29 Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил причины введения санкций против крупнейших российских олигархов и топ-чиновников.
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