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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 14:58
· СИЗО · Год лишения свободы · Вокзал
Гражданин Молдовы получил 3 года тюрьмы за лжеминирование центрального ж/д вокзала Киева

Гражданин Молдовы получил 3 года тюрьмы за лжеминирование центрального ж/д вокзала Киева (7 новостей)

«Из-за звонка в июле 2017 года эвакуировали часть пассажиров.  »

Соломенский районный суд Киева приговорил гражданина Молдовы к 3 годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании центрального железнодорожного вокзала Киева в июле 2017 года.

Обновлено в 14:22 "В начале июля 2017 года в дежурную часть отдела полиции на станции Киев-Пассажирский поступило сообщение о подготовке взрыва на столичном железнодорожном вокзале. Работники взрывотехнической и кинологической служб никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили. По результатам проведения комплекса оперативно-розыскных…

Обновлено в 14:58 Отметим, в начале июля 2017 года в дежурную часть отдела полиции на станции "Киев-Пассажирский" поступило сообщение о том, что Центральный железнодорожный вокзал столицы заминирован.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гражданин Молдовы получил 3 года тюрьмы за лжеминирование центрального ж/д вокзала Киева»
Фото Гражданин Молдовы получил 3 года тюрьмы за лжеминирование центрального ж/д вокзала Киева
Фото Гражданин Молдовы получил срок за "минирование" вокзала в Киеве
Фото Молдаванин получил три года тюрьмы за "минирование" киевского вокзала
Фото Молдавский "минер" киевского вокзала получил 3 года тюрьмы
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.01.18, 13:31 Соломенский районный суд Киева приговорил гражданина Молдовы к 3 годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании центрального железнодорожного вокзала Киева в июле 2017 года.
Телеграф Телеграф  ·  02.01.18, 13:56 Гражданин Молдовы получил 3 года тюрьмы за лжеминирование центрального ж/д вокзала Киева.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  02.01.18, 14:04 Соломенский районный суд Киева приговорил гражданина Молдовы к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании центрального железнодорожного вокзала Киева в июле 2017 года. Об этом сообщается…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.01.18, 14:10 Из-за звонка в июле 2017 года эвакуировали часть пассажиров.  
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  02.01.18, 14:22 С участием прокурора Киевской местной прокуратуры объявлен обвинительный приговор 27-летнему гражданину Республики Молдова, который сделал ложное сообщение о минировании Центрального железнодорожного…
Фокус Фокус  ·  02.01.18, 14:58 Соломенский райсуд столицы приговорил 27-летнего гражданина Молдовы к 3 годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании центрального железнодорожного вокзала Киева в июле 2017 года.  Об этом…
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