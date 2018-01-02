Гражданин Молдовы получил 3 года тюрьмы за лжеминирование центрального ж/д вокзала Киева (7 новостей) «Из-за звонка в июле 2017 года эвакуировали часть пассажиров. »

Соломенский районный суд Киева приговорил гражданина Молдовы к 3 годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании центрального железнодорожного вокзала Киева в июле 2017 года.

Обновлено в 14:22 "В начале июля 2017 года в дежурную часть отдела полиции на станции Киев-Пассажирский поступило сообщение о подготовке взрыва на столичном железнодорожном вокзале. Работники взрывотехнической и кинологической служб никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили. По результатам проведения комплекса оперативно-розыскных…

Обновлено в 14:58 Отметим, в начале июля 2017 года в дежурную часть отдела полиции на станции "Киев-Пассажирский" поступило сообщение о том, что Центральный железнодорожный вокзал столицы заминирован.