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Украина
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 18:58
· Аннексированный Крым · Гастроли
Гребенщиков заявил, что не намерен выступать на оккупированной территории Украины

Гребенщиков заявил, что не намерен выступать на оккупированной территории Украины (6 новостей)

«Знаменитый российский артист и лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков заявил, что не готов отправиться на гастроли в Крым»

Российский артист и лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков заявил, что не готов отправиться на гастроли в Крым. Он также отметил, что не собирается нарушать территориальную целостность Украины и выступать на оккупированном полуострове. Об этом пишет Крым.Реалии.

"Мы не собираемся нарушать существующие и признанные всем миром границы. С начала цивилизации существуют договоренности между странами и народами, и пренебрегать этими договоренностями - расшатывать устои цивилизации", - сказал музыкант.

Он также косвенно призвал политиков позаботиться о своем народе и найти способ донести до него музыку.

"Мы уверены, что все люди имеют право слушать музыку, которая им нужна, а значит разумные политики любой страны, заботящиеся о своем народе, способны это признать и изобрести возможность донести музыку до людей", - отметил Гребенщиков.

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Ранее сообщалось, что в марте этого года Борис Гребенщиков был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

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Обновлено в 18:24 Знаменитый российский артист и лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков заявил, что не готов отправиться на гастроли в Крым.

Обновлено в 18:58

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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  04.04.18, 15:45 Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков не намерен нарушать территориальную целостность Украины ради концертов в аннексированном Крыму
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  04.04.18, 17:42 Российский певец Борис Гребенщиков сказал, что не собирается нарушать законы Украины, России и других стран, но хочет везде выступать
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  04.04.18, 18:10 Лидер российской группы "Аквариум" Борис Гребенщиков заявил, что не будет нарушать территориальную целостность Украины из-за концертов в аннексированном Крыму. Такими словами он прокомментировал интервью…
MIGnews MIGnews  ·  04.04.18, 18:24 Знаменитый российский артист и лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков заявил, что не готов отправиться на гастроли в Крым.
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