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Греция в этом году хочет урегулировать спор о названии Македонии

Греция в этом году хочет урегулировать спор о названии Македонии (3 новости)

«Это, по мнению греков, разблокирует путь балканской страны к Евросоюзу»

Решение спора о названии может разблокировать для балканской страны путь к вступлению в Европейский Союз.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  04.01.18, 17:05 Греция считает, что Македония "украла" название в одной из северных греческих провинций, и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС.
ТСН ТСН  ·  04.01.18, 20:54 Это, по мнению греков, разблокирует путь балканской страны к Евросоюзу.
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Греция в этом году хочет урегулировать спор о названии Македонии

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