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Экономика и финансы
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 20:16
· Межбанковский валютный рынок · Доллар · Январь
Гривна на межбанке немного укрепилась

Гривна на межбанке немного укрепилась (5 новостей)

«Национальная валюта резко укрепляется после длительного периода падения»

Торги на межбанковском валютном рынке в пятницу, 26 января, закрылись долларом по 28,47-28,50 грн. По сравнению с курсом закрытия межбанка предыдущего рабочего дня доллар в покупке и продаже подешевел на 20 коп.

Евровалюта в покупке подешевела на 41 коп., а в продаже на 42 коп. и составила 35,39-35,41 грн.

Курс российского рубля незначительно подешевел – до 0,507-0,508 грн.

Обновлено в 19:50 Национальная валюта резко укрепляется после длительного периода падения.

Обновлено в 20:16 Евро потерял в пятницу в цене 10 копеек – покупали его по 35,10 гривны, а продавали – по 35,74 гривны.

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Depo.ua Depo.ua  ·  26.01.18, 17:55 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Finance.ua. На 16:00 средние курсы валют на межбанке были следующими: Доллар США - 28,46-28,49 гривны; Евро - 35,36-35,38 гривны; Российский рубль - 0,5068-0,5076…
Украинская правда Украинская правда  ·  26.01.18, 17:57 26 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,55 гривни за доллар.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.01.18, 19:50 Национальная валюта резко укрепляется после длительного периода падения.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  26.01.18, 20:16 Курс гривны относительно евро и доллара 26 января на наличном рынке вырос – относительно европейской валюты гривна подорожала на 10 копеек, а относительно "зеленого" – на 20. Об этом свидетельствуют данные…
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