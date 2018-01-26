Гривна на межбанке немного укрепилась (5 новостей) «Национальная валюта резко укрепляется после длительного периода падения»

Торги на межбанковском валютном рынке в пятницу, 26 января, закрылись долларом по 28,47-28,50 грн. По сравнению с курсом закрытия межбанка предыдущего рабочего дня доллар в покупке и продаже подешевел на 20 коп.

Евровалюта в покупке подешевела на 41 коп., а в продаже на 42 коп. и составила 35,39-35,41 грн.

Курс российского рубля незначительно подешевел – до 0,507-0,508 грн.

Обновлено в 19:50 Национальная валюта резко укрепляется после длительного периода падения.

Обновлено в 20:16 Евро потерял в пятницу в цене 10 копеек – покупали его по 35,10 гривны, а продавали – по 35,74 гривны.