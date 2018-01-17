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Политика
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Гройсман главам местных администраций в преддверии непогоды: мобилизовать имеющиеся ресурсы, не спать

Гройсман главам местных администраций в преддверии непогоды: мобилизовать имеющиеся ресурсы, не спать (6 новостей)

«Владимир Гройсман дал распоряжения главам местных администраций в преддверии непогоды»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил главам администраций увольнением, если они не будут оперативно реагировать на решение проблем, вызванных непогодой.

Об этом глава правительства заявил в среду, 17 января, во время заседания Кабинета министров.

«Хочу сказать: если главы администраций будут спать в то время, когда они должны работать, я без всяких вопросов подам представления об увольнении таких чиновников», – заявил Гройсман.

Он призвал местные власти мобилизовать все имеющиеся ресурсы для расчистки дорог от снега.

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«С 1 января в местных бюджетах средств в три-четыре раза больше на дороги. Это означает, что есть доступные финансовые ресурсы. Самое главное - не спать, все сделать, чтобы разблокировать пробки на дорогах», - подчеркнул глава правительства.

Гройсман потребовал, чтобы все главы областных и районных администраций организовали работу в дни сильных снегопадов «под свою персональную ответственность».

Обновлено в 13:12 Об этом глава правительства заявил в среду, 17 января, во время заседания Кабинета министров.

Обновлено в 14:38 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал местные власти мобилизовать все имеющиеся ресурсы на уборку снега

ФОТО К НОВОСТИ: «Гройсман главам местных администраций в преддверии непогоды: мобилизовать имеющиеся ресурсы, не спать»
Фото Гройсман главам местных администраций в преддверии непогоды: мобилизовать имеющиеся ресурсы, не спать
Фото Не спать: Гройсман поручил подготовиться к предстоящим снегопадам
Фото Непогода в Украине: Гройсман поручил службам работать круглосуточно
Фото Непогода в Украине: Гройсман пригрозил «сонным» чиновникам
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.01.18, 12:12 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил главам местных государственных администраций подготовится к предстоящей непогоде и подчеркнул их личную ответственность.
Телеграф Телеграф  ·  17.01.18, 12:18 Владимир Гройсман дал распоряжения главам местных администраций в преддверии непогоды.
iPress iPress  ·  17.01.18, 12:19 Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив звільненням керівникам районних адміністрацій, якщо дороги вчасно не розчищатимуть від снігу.
InfoCar.ua InfoCar.ua  ·  17.01.18, 12:24 Из-за непогоды все службы должны быть мобилизованы для круглосуточной работы. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров в среду, 17 января, передает…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  17.01.18, 14:38 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал местные власти мобилизовать все имеющиеся ресурсы на уборку снега
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