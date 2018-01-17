Гройсман главам местных администраций в преддверии непогоды: мобилизовать имеющиеся ресурсы, не спать

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил главам администраций увольнением, если они не будут оперативно реагировать на решение проблем, вызванных непогодой.
Об этом глава правительства заявил в среду, 17 января, во время заседания Кабинета министров.
«Хочу сказать: если главы администраций будут спать в то время, когда они должны работать, я без всяких вопросов подам представления об увольнении таких чиновников», – заявил Гройсман.
Он призвал местные власти мобилизовать все имеющиеся ресурсы для расчистки дорог от снега.
«С 1 января в местных бюджетах средств в три-четыре раза больше на дороги. Это означает, что есть доступные финансовые ресурсы. Самое главное - не спать, все сделать, чтобы разблокировать пробки на дорогах», - подчеркнул глава правительства.
Гройсман потребовал, чтобы все главы областных и районных администраций организовали работу в дни сильных снегопадов «под свою персональную ответственность».
Обновлено в 13:12 Об этом глава правительства заявил в среду, 17 января, во время заседания Кабинета министров.
Обновлено в 14:38 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал местные власти мобилизовать все имеющиеся ресурсы на уборку снега