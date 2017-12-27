Гройсман - главе "Укроборонпрома" Романову: "Я не хочу с вами работать, подавайте в отставку" (31 новость и 1 видео) «Об этом сообщил соратник Порошенко»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина потребовал отставки главы госпредприятия «Укроборонпром», передает корреспондент АСН. Премьер возмущен тем, что на заводе в Николаеве у сотрудников возникли долги по зарплате.

«Мы на одном из прошлых заседаний рассматривали вопрос наличия задолженности по зарплате судостроительного завода Николаева «61 коммунара», я дал поручение правительству относительно погашения задолженности руководителем «Укроборонпрома». Контрольный срок – 25 декабря. Сегодня, слава Богу, 27. А задолженность не погашена», – заявил Гройсман.

Премьер отметил, что не понимает причин такого саботажа. «Поэтому я сегодня подпишу представление на имя Президента. И советую сегодня руководителю «Укроборонпрома» самостоятельно уволиться... Сказано – сделано? До свидания!» – добавил он.

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