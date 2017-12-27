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Политика
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 13:16
· Отставка · Кабинет Министров Украины · Укроборонпром · Заседание
Гройсман - главе "Укроборонпрома" Романову: "Я не хочу с вами работать, подавайте в отставку"

Гройсман - главе "Укроборонпрома" Романову: "Я не хочу с вами работать, подавайте в отставку" (31 новость и 1 видео)

«Об этом сообщил соратник Порошенко»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина потребовал отставки главы госпредприятия «Укроборонпром», передает корреспондент АСН. Премьер возмущен тем, что на заводе в Николаеве у сотрудников возникли долги по зарплате.

«Мы на одном из прошлых заседаний рассматривали вопрос наличия задолженности по зарплате судостроительного завода Николаева «61 коммунара», я дал поручение правительству относительно погашения задолженности руководителем «Укроборонпрома». Контрольный срок – 25 декабря. Сегодня, слава Богу, 27. А задолженность не погашена», – заявил Гройсман.

Премьер отметил, что не понимает причин такого саботажа. «Поэтому я сегодня подпишу представление на имя Президента. И советую сегодня руководителю «Укроборонпрома» самостоятельно уволиться... Сказано – сделано? До свидания!» – добавил он.

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Обновлено в 13:09 Премьер-министр Владимир Гройсман недоволен работой директора "Укроборонпрома" Романа Романова, и предлагает уволить его...

Обновлено в 13:16

ФОТО К НОВОСТИ: «Гройсман - главе "Укроборонпрома" Романову: "Я не хочу с вами работать, подавайте в отставку"»
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Гордон Гордон  ·  27.12.17, 11:37 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 27 декабря посоветовал руководителю концерна "Укроборонпром" уволиться. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".Новость…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.12.17, 11:46 Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о решении подписать в среду представление на имя президента об увольнении генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Романа Романова за непогашение в срок…
Обозреватель Обозреватель  ·  27.12.17, 11:47 Соответствующее обращение глава правительства сделал на заседании Кабинета министров
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.12.17, 11:48 Причиной такого заявления Гройсмана стала задолженность по зарплате рабочим "Судостроительного завода им. 61 коммунара" в Николаеве.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.12.17, 11:50 В противном случае премьер уже сегодня планирует направить соответствующее представление об увольнении президенту.  
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Дело Дело  ·  27.12.17, 11:55 Премьер-министр призывает руководителя "Укроборонпрома" добровольно написать заявление об увольнении
Главред Главред  ·  27.12.17, 11:57 Глава правительства убежден, что новый руководитель найдет путь погашения задолженности перед работниками.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.12.17, 12:03 Премьер-министр Владимир Гройсман подпишет представление на имя президента об увольнении генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Романа Романова. Об этом он заявил во время заседания Кабмина…
РБК Украина РБК Украина  ·  27.12.17, 12:03 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует увольнение главы госконцерна "Укроборонпром" Романа Романова за задолженность по зарплате работникам предприятия. Об этом Гройсман заявил на заседании…
Капитал Капитал  ·  27.12.17, 12:04 Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за увольнение руководителя «Укроборонпрома» Романа Романова за непогашение в срок долгов по зарплате на судостроительных заводах. Об этом он заявил…
Новое Время Новое Время  ·  27.12.17, 12:06 Премьер-министр Владимир Гройсман намерен подписать представление на имя президента об увольнении генерального директора госконцерна Укроборонпром Романа Романова
Телеграф Телеграф  ·  27.12.17, 12:09 Владимир Гройсман инициирует увольнение главы “Укроборонпрома” Романа Романова за невыплату зарплат.
Газета День Газета День  ·  27.12.17, 12:10 Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за увольнение руководителя "Укроборонпрома" Романа Романова за непогашение в срок долгов по зарплате на судостроительных заводах. Об этом он заявил во время…
Фокус Фокус  ·  27.12.17, 12:12 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует увольнение главы госконцерна "Укроборонпром" Романа Романова за задолженность по зарплате работникам предприятия. Об этом Гройсман заявил на заседании…
Украинская правда Украинская правда  ·  27.12.17, 12:13 Премьер-министр инициирует отставку руководителя ГП "Укроборонпром" Романа Романова-за задолженности по выплате заработной платы сотрудникам.
iPress iPress  ·  27.12.17, 12:15 Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зажадав відставки генерального директора концерну "Укроборонпром" Романа Романова.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  27.12.17, 12:17 Такое решение глава правительства принял из-за непогашения в срок долгов по зарплате на судостроительных заводах. При этом Гройсман посоветовал руководителю госконцерна самому подать заявление. Как заявил…
5 канал 5 канал  ·  27.12.17, 12:28 Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обурився бездіяльністю очільника "Укроборонпрому" і порадив йому звільнитися вже сьогодні. Про це він заявив на засіданні уряду у середу, 27 грудня, передає…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  27.12.17, 12:28 Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал отставки генерального директора концерна "Укроборонпром" Романа Романова
Новое Время Новое Время  ·  27.12.17, 12:28 Премьер-министр Владимир Гройсман высказал недовольство работой директора госконцерна Укроборонпром Романа Романа и предложил уволить его
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.12.17, 12:29 Премьер-министр инициирует отставку руководителя ГП Укроборонпром Романа Романова-за задолженности по выплате заработной платы работникам Николаевского судостроительного завода. Об этом Владимир Гройсман…
MIGnews MIGnews  ·  27.12.17, 12:32 Романа Романова могут уволить за задолженность по зарплате работникам "Укроборонпрома".
ForUm ForUm  ·  27.12.17, 12:37 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует кадровые изменения руководства государственного концерна «Укроборонпром» из-за проблем с выплатой заработных плат на ряде предприятий,…
Голос.UA Голос.UA  ·  27.12.17, 12:40 Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за увольнение руководителя "Укроборонпрома" Романа Романова за непогашение в срок долгов по зарплате на судостроительных заводах. Об этом он заявил во время…
Гордон Гордон  ·  27.12.17, 12:49 В госбюджете-2018 предусмотрено финансирование технической модернизации существующего вооружения и создание нового оружия для поддержки обороноспособности Украины, отметил премьер-министр Владимир Гройсман.Президент…
Сегодня Сегодня  ·  27.12.17, 12:51 Руководство госконцерна сорвало сроки решения проблемы с задолженностью по зарплатам на "Николаевском судостроительном заводе". Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина заявил о…
ТСН ТСН  ·  27.12.17, 12:55 Об этом сообщил соратник Порошенко.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  27.12.17, 13:09 Премьер-министр Владимир Гройсман недоволен работой директора "Укроборонпрома" Романа Романова, и предлагает уволить его...
РБК Украина РБК Украина  ·  27.12.17, 13:16 Кабинет министров Украины утвердил представление на увольнения гендиректора государственного концерна "Укроборонпром" Романа Романова, передает корреспондент РБК-Украина."Утвердить представление на имя…
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