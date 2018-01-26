Гройсман рассказал, что будет с ценами на газ (6 новостей) «Он подчеркнул, что новая форма ценообразования на газ обязана учитывать социальную составляющую»

Такое заявление глава правительства сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Гройсмана, новая формула ценообразования на газ должна учитывать социальную составляющую.

"Меня интересует не только формула, но и чтобы люди были защищены. Один элемент без другого работать не будет. Должны компенсировать изменение цены социальной защитой населения", - отметил глава Кабмина.

В связи с этим, Украина предложит Международному валютному фонду новую формулу расчета цены на газ для населения, согласно которой цена останется неизменной до июля 2018 года. Ожидается, что Украина получит следующий транш от своего главного кредитора Международного валютного фонда не позже июля месяца.

Правительство надеется снизить уровень смертности на дорогах

Обновлено в 19:11 По словам Гройсмана, новая формула ценообразования на газ должна учитывать социальную составляющую.

Обновлено в 19:43 Мы находимся сейчас в диалоге относительно оптимальной цены на газ. Как и обещал, в этом сезоне повышений не будет, — подчеркнул премьер.