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Экономика и финансы
УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 19:43
· Правительство · Цена на газ · Премьер-министр · Отопительный сезон · Повышение цены · Газ
Гройсман рассказал, что будет с ценами на газ

Гройсман рассказал, что будет с ценами на газ (6 новостей)

«Он подчеркнул, что новая форма ценообразования на газ обязана учитывать социальную составляющую»

Такое заявление глава правительства сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Гройсмана, новая формула ценообразования на газ должна учитывать социальную составляющую.

"Меня интересует не только формула, но и чтобы люди были защищены. Один элемент без другого работать не будет. Должны компенсировать изменение цены социальной защитой населения", - отметил глава Кабмина.

В связи с этим, Украина предложит Международному валютному фонду новую формулу расчета цены на газ для населения, согласно которой цена останется неизменной до июля 2018 года. Ожидается, что Украина получит следующий транш от своего главного кредитора Международного валютного фонда не позже июля месяца.

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Обновлено в 19:11 По словам Гройсмана, новая формула ценообразования на газ должна учитывать социальную составляющую.

Обновлено в 19:43 Мы находимся сейчас в диалоге относительно оптимальной цены на газ. Как и обещал, в этом сезоне повышений не будет, — подчеркнул премьер.

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Хвиля Хвиля  ·  26.01.18, 16:59 Кабинет Министров Украины не будет повышать цену на газ для населения в этом отопительном сезоне. Об этом заявил в комментарии телеканалу «112 Украина» премьер-министр Владимир Гройсман. «Я…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  26.01.18, 17:15 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в отопительном сезоне 2017-2018 гг. повышение цены на газ не будет. Об этом политик заявил в эфире «...
MIGnews MIGnews  ·  26.01.18, 17:29 Он подчеркнул, что новая форма ценообразования на газ обязана учитывать социальную составляющую.
Украинская правда Украинская правда  ·  26.01.18, 18:19 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в этом сезоне повышения цены на природный газ не будет.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  26.01.18, 19:43 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне правительство не будет повышать цены на природный газ. Об этом глава правительства написал в своем Twitter. Мы находимся…
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