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Экономика и финансы
Гордон Гордон · · Обновлено в 12:18
· Россия · Премьер-министр · Аннексированный Крым · Работа · Политика · Премьер-министр Украины
Гройсман рассказал, как Украина блокирует запуск турбин Siemens в Крыму

Гройсман рассказал, как Украина блокирует запуск турбин Siemens в Крыму (4 новости)

«Скандал, который разгорелся вокруг турбин, подтверждает, что санкции против Москвы действуют»

Cкандал, связанный с незаконным ввозом турбин Siemens, доказывает, что санкционная политика против России действует, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.Украина предпринимает все возможные меры, чтобы не допустить работу незаконно ввезенных на территорию оккупированного РФ Крыма турбин немецкой компании Siemens. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 6 апреля заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы предпринимаем меры по всем направлениям, дипломатическим и другим каналам, чтобы блокировать их работу и требовать реакции для введения дополнительных санкций в отношении страны-агрессора", отметил премьер.

По словам Гройсмана, скандал, связанный с незаконным ввозом турбин, доказывает, что санкционная политика против России действует.

21 июля 2017 года Siemens сообщила, что в аннексированный Крым были незаконно перемещены четыре их газотурбинные установки, поставленные летом для электростанции в Тамани (Краснодарский край).

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В Тамани компания "Технопромэкспорт" строит электростанцию, где, согласно контракту, должны использоваться турбины Siemens. По данным Reuters, эта же компания связана с проектом электростанции в Севастополе, и немецкое оборудование изначально планировали использовать в аннексированном Крыму.

Siemens подала иски в российские суды и инициировала процесс прекращения лицензионного соглашения с российскими компаниями в области поставок оборудования для парогазовых электростанций. Ответчиками выступили компании "Технопромэкспорт" и "Сименс технологии газовых турбин". 14 декабря суд в Москве отказал Siemens в возврате турбин из Крыма.

В январе 2018 года США ввели санкции в отношении россиян и компаний, которые участвовали в поставке турбин в Крым.

31 января издание "Новая газета" сообщило, что Siemens и ряд других западных компаний продолжают работать на временно оккупированном полуострове.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Обновлено в 12:18 Он отметил, что скандал, который происходит сейчас вокруг этих турбин, подтверждает, что санкционная политика по отношению к России действует.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гройсман рассказал, как Украина блокирует запуск турбин Siemens в Крыму»
Фото Гройсман рассказал, как Украина блокирует запуск турбин Siemens в Крыму
Фото Украина предпринимает меры, чтобы блокировать работу в Крыму турбин Siemens - Гройсман
Фото Украина делает все чтобы турбины Siemens в Крыму не работали – Гройсман
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Обозреватель Обозреватель  ·  06.04.18, 11:33 Скандал, который разгорелся вокруг турбин, подтверждает, что санкции против Москвы действуют
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.04.18, 12:18 Украина принимает все возможные меры для того, чтобы четыре турбины немецкой компании Siemens, которые были обманным путем завезены Россией в Крым, никогда там не работали. Об этом премьер-министр Владимир…
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