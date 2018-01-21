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УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 00:47
· Гривна · Январь · Экспорт
Гройсман рассказал, почему падает гривна

Гройсман рассказал, почему падает гривна (9 новостей)

«По словам премьера, такое же было и в прошлом году»

В частности, падение курса гривны вызвано уменьшением экспорта в январе, а также продолжением выплат за границу. Об этом в воскресенье, 21 января, в эфире одного из украинских телеканалов, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, если идет сокращение экспорта, то меньше валюты поступает в Украину, а есть выплаты, которые мы делаем из Украины.

Но когда все начинает работать абсолютно нормально, когда мы начинаем экспортировать, когда баланс начинаем сохранять, то ситуация уменьшается, и все остается в пределах прогнозируемого. В прошлом году было то же самое, - пояснил глава украинского правительства.

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Обновлено в 23:39 Падение гривны связано с уменьшением экспорта и продолжением выплат за рубеж Об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. “Было падение, он (курс гривны – Ред.) свободно регулируемый же и зависит от того, например, в январе идет уменьшение экспорта из Украины,…

Обновлено в 00:47 Гройсман объяснил, что по этим причинам возникает определенный дисбаланс, из-за которого и падает курс гривны.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.01.18, 19:30 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что падение курса гривны вызвано уменьшением экспорта в январе и продолжению выплат за границу.
Украинская правда Украинская правда  ·  21.01.18, 19:58 Падение курса гривны вызвано снижением объемов экспорта в январе текущего года и продолжением выплат за границу.
Обозреватель Обозреватель  ·  21.01.18, 20:20 По словам премьера, такое же было и в прошлом году
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  21.01.18, 22:20 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объясняет падение курса гривни в январе уменьшением экспорта и необходимостью выплат зарубежным кредиторам.
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ТСН ТСН  ·  21.01.18, 22:36 Глава правительство уверяет, что "в прошлом году было то же самое". 
Главред Главред  ·  21.01.18, 23:13 Есть определенный дисбаланс, заявил премьер-министр.
Politeka Politeka  ·  21.01.18, 23:39 Падение гривны связано с уменьшением экспорта и продолжением выплат за рубеж Об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. “Было падение, он (курс гривны – Ред.) свободно регулируемый…
Гордон Гордон  ·  22.01.18, 00:47 Премьер Украины Владимир Гройсман заверил, что с курсом гривны ничего критического не происходит.Падение курса гривны вызвано уменьшением экспорта в январе и выплатами за границу. Об этом заявил премьер-министр…
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