Гройсман рассказал, почему падает гривна (9 новостей) «По словам премьера, такое же было и в прошлом году»

В частности, падение курса гривны вызвано уменьшением экспорта в январе, а также продолжением выплат за границу. Об этом в воскресенье, 21 января, в эфире одного из украинских телеканалов, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, если идет сокращение экспорта, то меньше валюты поступает в Украину, а есть выплаты, которые мы делаем из Украины.

Но когда все начинает работать абсолютно нормально, когда мы начинаем экспортировать, когда баланс начинаем сохранять, то ситуация уменьшается, и все остается в пределах прогнозируемого. В прошлом году было то же самое, - пояснил глава украинского правительства.

Напомни

Гривна на межбанке немного укрепилась

Обновлено в 23:39 Падение гривны связано с уменьшением экспорта и продолжением выплат за рубеж Об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. “Было падение, он (курс гривны – Ред.) свободно регулируемый же и зависит от того, например, в январе идет уменьшение экспорта из Украины,…

Обновлено в 00:47 Гройсман объяснил, что по этим причинам возникает определенный дисбаланс, из-за которого и падает курс гривны.