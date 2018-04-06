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Гройсман заступился за Супрун: Может жить где угодно, а помогает Украине

Гройсман заступился за Супрун: Может жить где угодно, а помогает Украине (7 новостей и 1 видео)

«Влада всій країні показує, що вона засадить кожного, хто насмілиться на революційний протест»

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підтримує в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун. Про таке повідомляє "Дзеркало тижня". 

"Вона могла собі дозволити жити в будь-якій країні світу, у неї достатньо ресурсів. Але вона приїхала для того, щоб допомагати пораненим на Майдані... жити в Україні", – сказав Гройсман, відповідаючи на питання депутата Сергія Шахова про те, коли МОЗ очолить громадянин України і коли "люди припинять жебракувати на вулиці".

Крім того, коментуючи питання укладення декларацій лікарями, Гройсман нагадав, що кампанія почалася тільки з 1 квітня 2018 року і триватиме ще довго. Якщо громадянин найближчим часом не обере собі лікаря, то він буде отримувати допомогу там, де отримував раніше.

"Не треба стояти ні в яких чергах, не треба нікуди їхати", - додав прем'єр. Говорячи про медреформу в цілому, Гройсман сказав, що "медицина була доведена до ручки", і зміни були необхідні.

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Як повідомляв 5.UA, профільний комітет Верховної Ради рекомендував звільнити в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун. Також у комітеті охорони здоров'я визнали незадовільним звіт про діяльність роботи МОЗ минулого року, який подала чільниця міністерства.

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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
UAinfo UAinfo  ·  06.04.18, 13:25 Влада всій країні показує, що вона засадить кожного, хто насмілиться на революційний протест
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