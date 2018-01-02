Гройсман заявил о рекордных инвестициях в ремонт дорог Украины (6 новостей) «Объем финансирования дорожных работ в 2018 году достигнет рекордных 47 млрд гривен»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что необходимо провести обследование отремонтированных автодорог и привлечь к ответственности тех, кто выполнил ремонт некачественно.

Обновлено в 15:26 "Нам нужно провести обследование уже построенных дорог и в случае необходимости привлечь к ответственности тех, кто выполнил работу некачественно", - сказал премьер.

Обновлено в 17:13 "Внимание - строительству дорог и их безопасности. С наступлением сезона, надо начать серьезное строительство чтобы обеспечить прорыв в дорожном сфери.Так же нам нужно осуществить модернизацию и приобретение новой техники для строительства и содержания дорог ", - цитирует пресс-служб Гройсмана.