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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 17:13
· Дороги
Гройсман заявил о рекордных инвестициях в ремонт дорог Украины

Гройсман заявил о рекордных инвестициях в ремонт дорог Украины (6 новостей)

«Объем финансирования дорожных работ в 2018 году достигнет рекордных 47 млрд гривен»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что необходимо провести обследование отремонтированных автодорог и привлечь к ответственности тех, кто выполнил ремонт некачественно.

Обновлено в 15:26 "Нам нужно провести обследование уже построенных дорог и в случае необходимости привлечь к ответственности тех, кто выполнил работу некачественно", - сказал премьер.

Обновлено в 17:13 "Внимание - строительству дорог и их безопасности. С наступлением сезона, надо начать серьезное строительство чтобы обеспечить прорыв в дорожном сфери.Так же нам нужно осуществить модернизацию и приобретение новой техники для строительства и содержания дорог ", - цитирует пресс-служб Гройсмана.

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Телеграф Телеграф  ·  02.01.18, 13:34 Необходимо провести обследование отремонтированных дорог и привлечь к ответственности выполнивших ремонт некачественно.
Подробности Подробности  ·  02.01.18, 14:02 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что необходимо провести обследование отремонтированных автодорог и привлечь к ответственности тех, кто выполнил ремонт некачественно.
Факты Факты  ·  02.01.18, 15:18 Объем финансирования дорожных работ в 2018 году достигнет рекордных 47 млрд гривен
УРА-Информ УРА-Информ  ·  02.01.18, 15:26 Как подчеркнул премьер, это является рекордным показателем. Он поручил Министерству инфраструктуры и Госагентству Укравтодор приступить к плановому ремонту и строительству дорог. "Нам нужно провести…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  02.01.18, 17:13 "Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству Министерства инфраструктуры и Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" максимально быстро провести все необходимые подготовительные…
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