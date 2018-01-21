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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 15:59
· Украинцы · Область · Снегопад
ГСЧС предупреждает о снегопадах и метелях

ГСЧС предупреждает о снегопадах и метелях (5 новостей)

«Сегодня в горных районах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей ожидаются снегопады и метели»

В ближайшие дни в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий.

Об этом предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"В этих регионах ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя. Также прогнозируется налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы.

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В связи с ожидаемыми снегопадами и метелями 21-22 января в горах Львовской, Ивано-Франковской и высокогорье восточной части Закарпатской областей содержится значительное снеголавинная опасность.

В Черкассах после двух дней отсутствия водоснабжения возобновлена ​​работа насосной станции и отвода воды к домам.

Обновлено в 15:00 Об этом предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Обновлено в 15:59 В частности, в этих регионах ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя.

ФОТО К НОВОСТИ: «ГСЧС предупреждает о снегопадах и метелях»
Фото Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Фото Украинцев предупреждают о снегопадах и метелях
Фото Спасатели предупреждают о снегопадах и метели
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Униан Униан  ·  21.01.18, 10:42 Сегодня в горных районах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей ожидаются снегопады и метели.
Украинская правда Украинская правда  ·  21.01.18, 14:29 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  21.01.18, 14:35 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий
Газета День Газета День  ·  21.01.18, 15:59 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий. Об этом предупреждает Госслужба по…
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