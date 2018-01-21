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ГСЧС предупреждает о снегопадах и метелях (5 новостей) «Сегодня в горных районах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей ожидаются снегопады и метели»

В ближайшие дни в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий.

Об этом предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"В этих регионах ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя. Также прогнозируется налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы.

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В связи с ожидаемыми снегопадами и метелями 21-22 января в горах Львовской, Ивано-Франковской и высокогорье восточной части Закарпатской областей содержится значительное снеголавинная опасность.

В Черкассах после двух дней отсутствия водоснабжения возобновлена ​​работа насосной станции и отвода воды к домам.

Обновлено в 15:00 Об этом предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Обновлено в 15:59 В частности, в этих регионах ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя.