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Хацкевич: Ход матча с Зарей отобразил счет на табло

Хацкевич: Ход матча с Зарей отобразил счет на табло (4 новости)

«Инцидент случился на 64-й минуте матча»

Центральный матч 26-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Зарей" превратился в футбол в одни ворота

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Телеграф Телеграф  ·  07.04.18, 16:12 Футболисты “Динамо” одержали победу над Зарей, отгрузив в ее ворота четыре безответных мяча.
Обозреватель Обозреватель  ·  07.04.18, 19:05 Инцидент случился на 64-й минуте матча
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