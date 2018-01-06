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Хакеры украли сотни гигабайт документов Минюста в Одесской области

Хакеры украли сотни гигабайт документов Минюста в Одесской области (18 новостей)

«Хакеры взломали сайт Главного управления юстиции в Одесской области»

Хакеры взломали сервер Главного территориального управления юстиции в Одесской области. Об этом сообщил член "Украинского киберальянса" под ником Sean Brian Townsend на своей странице в Facebook.

Сообщается, что атака на сервер осуществлялась через уязвимость под названием FileInclusion. Так, в результате кибератаки, сотни гигабайт документов Минюста оказались в открытом доступе. Все диски от C до F были доступны для чтения и записи.

"Закрывать уязвимости поздно. Все, что могло случиться - уже случилось. Сервер, а возможно и вся сеть управления юстиции в Одесской области полностью скомпрометированы неизвестными хакерами. Возможно дважды. Возможно российскими. Его нужно немедленно выключить и провести расследование. Сайт чинить бесполезно, я уверен, что это не единственная уязвимость. Единственное, что можно и нужно сделать - все выключить, забекапить в оффлайне, отформатировать все компьютеры в сети и построить ее заново с нуля", - говорит киберактивист. 

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Неизвестными хакерами взломан сервер Головне територіальне управління юстиції в Одеській області Нам пишут: "А что Одес...

Опубліковано Шоном Таунсендом 5 січня 2018 р.

Обновлено в 19:15 В результате кибератаки, сотни гигабайт документов Минюста оказались в открытом доступе.

Обновлено в 19:40 Тем временем киберактивист под ником Sean Brian Townsend, который является членом "Украинского киберальянса" заявил на странице в Facebook о хакерской атаке и утечке данных.

ФОТО К НОВОСТИ: «Хакеры украли сотни гигабайт документов Минюста в Одесской области»
Фото Хакеры украли сотни гигабайт документов Минюста в Одесской области
Фото Хакеры взломали сайт Главного управления юстиции в Одесской области
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Униан Униан  ·  06.01.18, 14:47 По данным киберактивиста, сотни гигабайт документов Министерства юстиции оказались в открытом доступе.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.01.18, 15:20 Неустановленные лица взломали сервер Главного территориального управления юстиции в Одесской области
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.01.18, 16:12 Хакеры взломали сервер Главного территориального управления юстиции в Одесской области и выложили в сеть гигабайт информации. Об этом написал член "Украинского киберальянса" под ником Sean Brian Townsend…
ТСН ТСН  ·  06.01.18, 16:19 По словам киберактивиста, сотни гигабайтов документов Минюста оказались в открытом доступе.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.01.18, 17:09 По данным киберактивистов, в свободном доступе оказались сотни гигабайт документов Минюста.
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Depo.ua Depo.ua  ·  06.01.18, 17:25 Как передает Depo.ua , об этом в Facebook сообщил представитель "Украинского киберальянса" под ником Sean Brian Townsend. По его словам, атака на сервер была осуществлена вследствие уязвимости под названием…
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Главред Главред  ·  06.01.18, 18:50 Неизвестные киберзлоумышленники продолжают агрессивно атаковать интернет-порталы украинских учреждений.
Новое Время Новое Время  ·  06.01.18, 19:02 Главное территориальное управление юстиции в Одесской области заявило о временном отключении сайта в связи со "взломом".
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  06.01.18, 19:15 В результате кибератаки, сотни гигабайт документов Минюста оказались в открытом доступе.
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