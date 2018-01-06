Хакеры украли сотни гигабайт документов Минюста в Одесской области

Хакеры взломали сервер Главного территориального управления юстиции в Одесской области. Об этом сообщил член "Украинского киберальянса" под ником Sean Brian Townsend на своей странице в Facebook.

Сообщается, что атака на сервер осуществлялась через уязвимость под названием FileInclusion. Так, в результате кибератаки, сотни гигабайт документов Минюста оказались в открытом доступе. Все диски от C до F были доступны для чтения и записи.

"Закрывать уязвимости поздно. Все, что могло случиться - уже случилось. Сервер, а возможно и вся сеть управления юстиции в Одесской области полностью скомпрометированы неизвестными хакерами. Возможно дважды. Возможно российскими. Его нужно немедленно выключить и провести расследование. Сайт чинить бесполезно, я уверен, что это не единственная уязвимость. Единственное, что можно и нужно сделать - все выключить, забекапить в оффлайне, отформатировать все компьютеры в сети и построить ее заново с нуля", - говорит киберактивист.

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Неизвестными хакерами взломан сервер Головне територіальне управління юстиції в Одеській області Нам пишут: "А что Одес...

Опубліковано Шоном Таунсендом 5 січня 2018 р.

Обновлено в 19:15 В результате кибератаки, сотни гигабайт документов Минюста оказались в открытом доступе.

Обновлено в 19:40 Тем временем киберактивист под ником Sean Brian Townsend, который является членом "Украинского киберальянса" заявил на странице в Facebook о хакерской атаке и утечке данных.