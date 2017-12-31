Харьковскому террористу сегодня будут избирать меру пресечения

Киевский районный суд Харькова сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для человека, захватившего заложников в здании «Укрпочты». «МедиаПорт» ведёт текстовую трансляцию из суда.

Обновлено в 15:14 Запобіжний захід обирає суд чоловікові, який захопив відділення "Укрпошти" та взяв 9 заручників у Харкові. Сам обвинувачений у залі суду попросив про пом'якшення вироку через хворобу матері. https://5.ua/live/ - постійна трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива…

Обновлено в 15:19