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Медиапорт Медиапорт · · Обновлено в 15:19
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Харьковскому террористу сегодня будут избирать меру пресечения

Харьковскому террористу сегодня будут избирать меру пресечения (12 новостей)

«В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения»

Киевский районный суд Харькова сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для человека, захватившего заложников в здании «Укрпочты». «МедиаПорт» ведёт текстовую трансляцию из суда. 

Обновлено в 15:14 Запобіжний захід обирає суд чоловікові, який захопив відділення "Укрпошти" та взяв 9 заручників у Харкові. Сам обвинувачений у залі суду попросив про пом'якшення вироку через хворобу матері. https://5.ua/live/ - постійна трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива…

Обновлено в 15:19

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  31.12.17, 11:51 По словам корреспондента, судебное заседание начнется в 12.00. Известно, что прокуратура потребует для злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей. Как сообщал УНН, 30 декабря мужчина…
АТН АТН  ·  31.12.17, 12:48 Киевский районный суд Харькова избирает меру пресечения мужчине, который захватил отделение "Укрпочты".
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  31.12.17, 12:52 В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.12.17, 13:13 Киевский районный суд Харькова сегодня рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для человека, захватившего вчера заложников в здании "Укрпочты".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.12.17, 13:13 Киевский районный суд Харькова сегодня рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для человека, захватившего вчера заложников в здании "Укрпочты".
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.12.17, 13:13 Киевский районный суд Харькова сегодня рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для человека, захватившего вчера заложников в здании "Укрпочты".
Depo.ua Харьков Depo.ua Харьков  ·  31.12.17, 13:17 Как передает Depo.Харьков , видео с комментарием матери Владимира Безуха Марии Безух на своей странице в соцсети Facebook опубликовала журналистка Юлия Колтак. Женщина заявила, что ее сын окончил четыре…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  31.12.17, 13:30 Сегодня суд изберет меру пресечения захватившему 11 человек в заложники в здании Укрпочты в Харькове. Об этом в эфире телеканала 112 сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.Он таке отметил,…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  31.12.17, 15:02 Мужчину, который взял в заложники взрослых и детей, отправили под арест.
5 канал 5 канал  ·  31.12.17, 15:14 Запобіжний захід обирає суд чоловікові, який захопив відділення "Укрпошти" та взяв 9 заручників у Харкові. Сам обвинувачений у залі суду попросив про пом'якшення вироку через хворобу матері. https://5.ua/live/…
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