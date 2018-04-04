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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 15:20
· Суд · Море · Российское судно
Херсонский горсуд изберет меру пресечения капитану сейнера "Норд"

Херсонский горсуд изберет меру пресечения капитану сейнера "Норд" (8 новостей)

«Владимиру Горбенко инкриминируют нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины»

Капитана задержанного в Азовском море украинскими пограничниками и впоследствии арестованного крымского судна "Норд" Владимира Горбенко задержали и везут в Херсон для избрания ему меры пресечения в суде. Об этом заявил в эфире "Крым.Реалии" начальник управления надзора за уголовным производством Прокуратуры Крыма Игорь Поночовный.

По его словам, Горбенко задержали на основании постановления следственного судьи.

В свою очередь помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что это не похищение, как писали ранее крымские СМИ, а процессуальные действия.

"В рамках компетенции мы доставили капитана судна в областное управление СБУ, в дальнейшем под их присмотром он будет направлен в суд. Никакого похищения не было, происходят логичные процессуальные действия, о которых в курсе адвокаты", – сказал он.

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Капитану судна, который является гражданином Украины, инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"). За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По информации российских СМИ, капитан свою вину отрицает и утверждает, что действовал в рамках международных договоров между Россией и Украиной.

Обновлено в 15:08 По словам представителя прокуратуры, Горбенко задержали на основании постановления следственного судьи. А помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что это "логичные процессуальные действия".

Обновлено в 15:20 Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщает, что украинские правоохранительные органы "в полной мере обеспечивают права и свободы" экипажа задержанного судна "Норд".

ФОТО К НОВОСТИ: «Херсонский горсуд изберет меру пресечения капитану сейнера "Норд"»
Фото Капитана арестованного в Азовском море российского судна задержали и везут в суд Херсона
Фото Капитана российского судна Норд задержали и везут в суд Херсона
Фото Капитана арестованного российского судна "Норд" задержали и везут в суд Херсона
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 12:42 Херсонский городской суд в ближайшее время изберет меру пресечения задержанному капитану судна "Норд", члены экипажа будут привлечены к административной ответственности, сообщила пресс-секретарь прокуратуры…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 13:04 Херсонский городской суд в ближайшее время изберет меру пресечения задержанному капитану судна "Норд", члены экипажа будут привлечены к административной ответственности.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.04.18, 13:25 Владимиру Горбенко инкриминируют нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  04.04.18, 14:39 Капитана задержанного в Азовском море крымского судна Норд Владимира Горбенко задержали и везут в Херсон для избрания ему меры пресечения в суде. Об этом в среду, 4 апреля, заявил в эфире Крым.Реалии…
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ForUm ForUm  ·  04.04.18, 14:42 Капитана задержанного 25 марта в Азовском море украинскими пограничниками и впоследствии арестованного крымского судна «Норд» Владимира Горбенко задержали и везут в Херсон для избрания…
РБК Украина РБК Украина  ·  04.04.18, 15:08 Капитана задержанного 25 марта украинскими пограничниками в Азовском море российского судна "Норд" Владимира Горбенко задержали и везут в Херсон для избрания ему меры пресечения в суде. Об этом сообщил…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 15:20 Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщает, что украинские правоохранительные органы "в полной мере обеспечивают права и свободы" экипажа задержанного судна "Норд".
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