Хоан Нани Рома попал в тяжелую аварию и прекратил борьбу на Дакаре-2018 (Видео)

Американский гонщик Брайс Мензис рассказал об аварии гоночного багги на втором этапе ралли-марафона «Дакар»
В Киеве сожгли сразу три автомобиля Volkswagen "Муниципальной полиции" -…
Стало известно, когда может состояться очередной обмен пленными на Донбассе
В новогоднюю ночь в Кривом Роге заблудилась женщина с синдромом…
В июне из Львова откроют прямые авиарейсы в Грузию
В Киеве польский трамвай Pesa попал в серьезное ДТП: опубликованы…
Роберт Кубица готов заплатить 7 миллионов за семь Гран При
Вечером будет ад: Киев замрет в одной большой пробке и…
В Киеве снова ограничивают движение по Южному мосту
Убойные демотиваторы, которые рассмешат на весь вечер
В Европе за российский газ по-прежнему не спешат платить много
В США минимум 5 человек стали жертвами оползней
Геращенко раскрыл детали убийства Ноздровской
"Не Россия": в КНДР рассказали, на кого нацелено ядерное оружие
"Подкинули боеприпасы": эпопея между белорусским бизнесменом и полицией Киева обросла…
Японский космонавт на МКС за 3 недели вырос на 9…
Запасы газа в украинских хранилищах почти на 20% больше, чем…
Порошенко призвал силовиков продемонстрировать эффективность в расследовании убийства Шеремета. ВИДЕО
Саакашвили хочет возобновить марши по центру Киева
Климкин прокомментировал назначение нового главы МИД Польши
Гройсман рассказал, как правительство будет поддерживать агросектор в 2018 году
Януковича продолжат судить 10 января
Близкий друг Шона Карра, бывшего зятя Тимошенко, назвал причину его смерти
Наместник Киево-Печерской Лавры заявил, что Крым "никогда не был украинским", а УПЦ МП это ничто иное как РПЦ
Украинская теннисистка возглавила мировой рейтинг юниоров
Инфляция в Венесуэле по итогам 2017 года превысила 2600%
Россия ответила провокациями на введение Украиной биометрического контроля - пограничники
Американский военный спутник не вышел не орбиту
Убийство Ирины Ноздровской раскрыто, подозреваемый задержан
Океанское дно начинает проседать под массой воды тающих ледников
В Польше задержали женщину, которая продавала украинцев в рабство
Сегрегация в Польше. Украинские рабочие должны носить сине-желтую униформу
Число жертв циклона "Ава" на Мадагаскаре достигло 29 человек
"Крым никогда не был украинским": наместник Киево-Печерской Лавры попал в громкий скандал
Украина стала лидером европейского импорта лыж в прошлом году
Адвокаты и родственники Ноздровской сомневаются, что задержанный является реальным убийцей
Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно