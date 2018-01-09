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Хоан Нани Рома попал в тяжелую аварию и прекратил борьбу на Дакаре-2018 (Видео)

Хоан Нани Рома попал в тяжелую аварию и прекратил борьбу на Дакаре-2018 (Видео) (3 новости)

«Сэм Сандерленд травмировал спину»

Американский гонщик Брайс Мензис рассказал об аварии гоночного багги на втором этапе ралли-марафона «Дакар»

ФОТО К НОВОСТИ: «Хоан Нани Рома попал в тяжелую аварию и прекратил борьбу на Дакаре-2018 (Видео)»
Фото Гоночный MINI попал в серьезную аварию с восемью переворотами
Фото Хоан Нани Рома попал в тяжелую аварию и прекратил борьбу на Дакаре-2018 (Видео)
Фото Лидер «Дакара» попал в аварию и досрочно завершил выступление на многодневке
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  09.01.18, 18:34 Второй день подряд команда X-Raid Mini продолжает нести потери на “Дакаре-2018″.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  09.01.18, 20:29 Сэм Сандерленд травмировал спину
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