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"Хочу худеть в компании": Вирастюк станет участником шоу "Зважені та щасливі"

"Хочу худеть в компании": Вирастюк станет участником шоу "Зважені та щасливі" (4 новости)

«Съемки реалити стартуют в апреле»

Многократный чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк примет участие в восьмом сезоне шоу "Взвешенные и счастливые".

Под чьим руководством и с кем в паре будет худеть обладатель титула "Самый сильный человек мира" пока неизвестно, говорят у пресс-службе СТБ.

"Самому тренироваться сложно, - говорит Вирастюк. - А на проекте "Взвешенные и счастливые" есть возможность худеть в компании. Это всегда веселее и эффективнее, когда кто-то подбадривает, подстегивает. Я не ставлю себе целью достичь какой-то определенной цифры. Просто хочу сбросить вес, чтобы мне было комфортно сидеть, стоять, чтобы было хорошее самочувствие".

"Нам понравился опыт прошлого сезона - когда наравне с участниками худеет известная в Украине персона. И мы рады, что Василий откликнулся на наше предложение принять участие в проекте. У Василия особый тип телосложения, много мышц. Но статус самого сильного человека в мире не отменяет того, что у обладателя титула могут быть проблемы с весом или здоровьем", - сказал директор ТО, которое производит "Взвешенные и счастливые", Евгений Туник.

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Съемки реалити о похудении стартуют в апреле и продлятся до середины лета. Премьера нового сезона шоу традиционно состоится осенью 2018 года.

Актриса Маша Ефросинина и силач Василий Вирастюк сыграют в художественном полнометражном фильме "Декабрьская сказка или Приключения Святого Николая" режиссера Семена Горова.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  05.04.18, 10:58 Самый сильный человек мира решил худеть в компании, ведь считает, что это эффективнее и веселее.
Обозреватель Обозреватель  ·  05.04.18, 11:10 Съемки реалити стартуют в апреле
Факты Факты  ·  05.04.18, 11:35 Василий Вирастюк уверен, что худеть в компании веселее и эффективнее
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