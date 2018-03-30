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Холодницкий написал заявление об увольнении в первый день работы (9 новостей) «Глава САП заявил, что написал заявление еще в декабре 2015 года»

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что не боится увольнения. Об этом он заявил во время брифинга сегодня, 30 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мое заявление было написано еще 2 декабря 2015 года. Я его держу в сейфе. Я дождусь заключения квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Тогда будем принимать решение. Пока что я работаю и исполняю обязанности", - сообщил Холодницкий.

Он также отметил, что не боится отставки.

"Я отставки и увольнения не боюсь. Давайте дождемся официальной дисциплинарной жалобы. Посмотрим, какие факты там изложены", - добавил он.

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Он также отметил, что интервью председателя НАБУ Артема Сытника стало сюрпризом.

"Учитывая, что согласно закону я формально подчинен только генпрокурору, то в случае моего отстранения от должности или в случае увольнения, управлять САП по закону имеет право только генеральный прокурор Украины", - подчеркнул Холодницкий.

Обновлено в 18:30 Задержанный на получение 105 тыс. грн взятки председатель Железнодорожной районной администрации Львова Тарас Гныда написал заявление на увольнение.

Обновлено в 19:06 Главе Специальной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому поступали предложения "работать против" Национального антикоррупционного бюро.