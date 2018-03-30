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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 19:06
· Брифинг · Март
Холодницкий написал заявление об увольнении в первый день работы

Холодницкий написал заявление об увольнении в первый день работы (9 новостей)

«Глава САП заявил, что написал заявление еще в декабре 2015 года»

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что не боится увольнения. Об этом он заявил во время брифинга сегодня, 30 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мое заявление было написано еще 2 декабря 2015 года. Я его держу в сейфе. Я дождусь заключения квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Тогда будем принимать решение. Пока что я работаю и исполняю обязанности", - сообщил Холодницкий.

Он также отметил, что не боится отставки.

"Я отставки и увольнения не боюсь. Давайте дождемся официальной дисциплинарной жалобы. Посмотрим, какие факты там изложены", - добавил он.

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Он также отметил, что интервью председателя НАБУ Артема Сытника стало сюрпризом.

"Учитывая, что согласно закону я формально подчинен только генпрокурору, то в случае моего отстранения от должности или в случае увольнения, управлять САП по закону имеет право только генеральный прокурор Украины", - подчеркнул Холодницкий.

Обновлено в 18:30 Задержанный на получение 105 тыс. грн взятки председатель Железнодорожной районной администрации Львова Тарас Гныда написал заявление на увольнение.

Обновлено в 19:06 Главе Специальной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому поступали предложения "работать против" Национального антикоррупционного бюро.

ФОТО К НОВОСТИ: «Холодницкий написал заявление об увольнении в первый день работы»
Фото Глава САП заявил, что не боится увольнения
Фото Холодницкий заявил, что не боится увольнения
Фото Холодницкий заявил, что ему предлагали работать против НАБУ
Фото Холодницкий заявил, что ему предлагали работать против НАБУ
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АТН АТН  ·  30.03.18, 15:41 Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал, что рассмотрит жалобу от Квалификационно-дисциплинарной комиссии п
Depo.ua Depo.ua  ·  30.03.18, 16:29 Об этом он заявил во время брифинга, передает Depo.ua . "Холодницкий никогда не держался за свою должность. У меня есть заявление об увольнении, которое написано 2 декабря 2015 года, в первый день работы.…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  30.03.18, 17:20 По словам руководителя САП, ему предлагали работать против НАБУ, но он отказался.
MIGnews MIGnews  ·  30.03.18, 17:21 Глава САП заявил, что написал заявление еще в декабре 2015 года.
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  30.03.18, 18:05 Главе Специальной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому поступали предложения "работать против" Национального антикоррупционного бюро. Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 30 марта, сообщает…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  30.03.18, 18:30 Задержанный на получение 105 тыс. грн взятки председатель Железнодорожной районной администрации Львова Тарас Гныда написал заявление на увольнение.
Facenews Facenews  ·  30.03.18, 19:06 Главе Специальной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому поступали предложения "работать против" Национального антикоррупционного бюро. Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 30 марта, сообщает…
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