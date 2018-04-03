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Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 14:05
· ГПУ
Холодницкий не дал образцы своего голоса ГПУ

Холодницкий не дал образцы своего голоса ГПУ (6 новостей)

«При этом руководитель САП отметил, что «готов давать все показания»»

Об этом сообщил источник в ГПУ , передает Depo.ua со ссылкой на " Украинские Новости". "Он не дал образцы", - сказал представитель Генпрокуратуры. По его словам, глава САП отказался это сделать.

Обновлено в 13:18 На вопрос о том, предоставил ли он образцы своего голоса ГПУ, Холодницкий ответил отрицательно.

Обновлено в 14:05 На уточняющий вопрос журналистов, отказался ли он предоставлять эти образцы, Холодницкий отметил, что отказался участвовать в следственных действиях, «пока не будет урегулирован вопрос с органом расследования».

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Facenews Facenews  ·  03.04.18, 11:47 Холодницкий не дал образцы своего голоса Генеральной прокуратуре Украины. Об этом сообщил источник в ГПУ."Не дал образцы", - сказал собеседник. По его словам, он отказался это сделать.
Хвиля Хвиля  ·  03.04.18, 11:49 Назар Холодницкий не дал образцы своего голоса Генеральной прокуратуре Украины. Об этом Українським Новинам сообщил источник в ГПУ. «Не дал образцы», — сказал собеседник. По его словам,…
Униан Униан  ·  03.04.18, 12:47 При этом руководитель САП отметил, что «готов давать все показания».
Канал 112 Канал 112  ·  03.04.18, 13:18 Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отказался предоставить Генеральной прокуратуре Украины образцы своего голоса. Об этом он заявил «Українським новинам». На…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  03.04.18, 14:05 Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отказался предоставлять образцы голоса в Департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры.…
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