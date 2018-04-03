Холодницкий не дал образцы своего голоса ГПУ (6 новостей) «При этом руководитель САП отметил, что «готов давать все показания»»

Об этом сообщил источник в ГПУ , передает Depo.ua со ссылкой на " Украинские Новости". "Он не дал образцы", - сказал представитель Генпрокуратуры. По его словам, глава САП отказался это сделать.

Обновлено в 13:18 На вопрос о том, предоставил ли он образцы своего голоса ГПУ, Холодницкий ответил отрицательно.

Обновлено в 14:05 На уточняющий вопрос журналистов, отказался ли он предоставлять эти образцы, Холодницкий отметил, что отказался участвовать в следственных действиях, «пока не будет урегулирован вопрос с органом расследования».