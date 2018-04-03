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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 12:30
· Допрос · Экономика
Холодницкий пришел на допрос в ГПУ (обновлено)

Холодницкий пришел на допрос в ГПУ (обновлено) (10 новостей)

«Руководителя САП вызывали для предоставления образцов голоса»

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий прибудет на допрос в департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины в качестве свидетеля по расследуемому департаментом фактовому уголовному производству.

Обновлено в 12:15 Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заверяет, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не оказывал давления на САП и на него лично.

Обновлено в 12:30 Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его вызывают на допрос в НАБУ 3 апреля.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 10:16 Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во вторник пришел на допрос в Генеральную прокуратуру.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 10:16 Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во вторник пришел на допрос в Генеральную прокуратуру.
Факты Факты  ·  03.04.18, 10:28 Руководителя САП вызывали для предоставления образцов голоса
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.04.18, 10:54 Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во вторник пришел на допрос в Генеральную прокуратуру.
Униан Униан  ·  03.04.18, 11:05 Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил, что официально его вызвали, чтобы взять образцы голоса.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 12:15 Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заверяет, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не оказывал давления на САП и на него лично.
УНН УНН  ·  03.04.18, 12:30 "Пока не решен вопрос объективности, я участвовать в следственных действиях не буду. Но я готов давать все показания, я готов отстаивать свою позицию", - заявил он. Как сообщал УНН, Н.Холодницкий заявил,…
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