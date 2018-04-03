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Холодницкий пришел на допрос в ГПУ (обновлено) (10 новостей) «Руководителя САП вызывали для предоставления образцов голоса»

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий прибудет на допрос в департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины в качестве свидетеля по расследуемому департаментом фактовому уголовному производству.

Обновлено в 12:15 Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заверяет, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не оказывал давления на САП и на него лично.

Обновлено в 12:30 Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его вызывают на допрос в НАБУ 3 апреля.