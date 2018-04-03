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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 14:49
Холодницкий просит изменить прокурора в его деле

Холодницкий просит изменить прокурора в его деле (7 новостей)

«Руководитель САП Назар Холодницкий настаивает на изменении подследственности уголовного производства, в рамках которого к нему применили негласные следственные действия»

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий настаивает на смене подследственности уголовного производства, в рамках которого в отношении него проводились негласные следственные действия, призывая к объективности расследования.

Обновлено в 14:13 Гуцуляк: "Одно производства зарегистрировано по моей инициативе после выхода сюжета по поводу моей жены. Оно было направлено в НАБУ, но теперь его ведут прокуроры генеральной инспекции"

Обновлено в 14:49 Руководитель САП Назар Холодницкий готов давать все показания по делу против него. Однако, он видит риски для объективности следствия, поэтому, пока этот вопрос не решится, не будет принимать участия в следственных действиях

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 11:33 Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий настаивает на смене подследственности уголовного производства, в рамках которого в отношении него проводились негласные следственные…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 11:33 Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий настаивает на смене подследственности уголовного производства, в рамках которого в отношении него проводились негласные следственные…
Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 11:36 Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий просит изменить подследственность уголовного производства, в рамках которого в отношении него проводились негласные следственные…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.04.18, 12:21 Руководитель САП Назар Холодницкий настаивает на изменении подследственности уголовного производства, в рамках которого к нему применили негласные следственные действия
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 14:13 Гуцуляк: "Одно производства зарегистрировано по моей инициативе после выхода сюжета по поводу моей жены. Оно было направлено в НАБУ, но теперь его ведут прокуроры генеральной инспекции"
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.04.18, 14:49 Руководитель САП Назар Холодницкий готов давать все показания по делу против него. Однако, он видит риски для объективности следствия, поэтому, пока этот вопрос не решится, не будет принимать участия…
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