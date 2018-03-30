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Холодницкий рассказал, что можно услышать на его "пленках": и маты тоже

Холодницкий рассказал, что можно услышать на его "пленках": и маты тоже (3 новости)

«Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уверяет, что на аудиозаписях, полученных путем прослушивания его кабинета нет криминала кроме разве нецензурных…»

Над главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким нависла угроза отставки. Создали ее генпрокурор Юрий Луценко и, неожиданно, директор НАБУ Артем Сытник, который еще недавно считался союзником руководителя САП и вместе с ним отбивал атаки на антикоррупционные органы. Поводом для демарша против Холодницкого стали пока необнародованные записи с "жучков" в его кабинете, на которых тот якобы "сливает" информацию следствия; сам глава САП все отрицает. Что стоит за очередным конфликтом правоохранительных органов и к чему это приведет - в объясняющем материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Первые слухи о возможной отставке Холодницкого по состоянию здоровья появились еще на прошлой неделе, но в САП их не подтвердили. Тогда же появилась информация, что в кабинете Холодницкого нашли прослушивающие устройства. Их якобы с ведома ГПУ и по санкции суда установило НАБУ, а все записи с "жучков" есть в распоряжении Луценко.

Вскоре Холодницкий подтвердил: его действительно прослушивали, кто - неизвестно. Попутно он подчеркнул, что САП и НАБУ - "единая структура", недоразумений между ними нет, но бывают "дискуссии". Перед этим Сытникопроверг информацию о прослушке Холодницкого, сравнив ее с фантастикой.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. 26 марта Луценко сделал громкое заявление: ГПУ и НАБУ ведут совместное расследование против Холодницкого. Генпрокурор тут же отметил, что следствие только началось и подробностей он сообщить не может.

Луценко подтвердил, что ГПУ и НАБУ ведут следствие в отношении Холодницкого
Луценко подтвердил, что ГПУ и НАБУ ведут следствие в отношении Холодницкого

Сегодня в Генпрокуратуре сообщили, что дело, в котором фигурирует глава САП, расследуют уже полгода. Квалификацию производства в ведомстве не сообщили, а по поводу НАБУ отметили, что иногда дают Бюро "поручения на проведение определенных мер". Также в ГПУ заявили, что ждали Холодницкого "для предоставления образцов голоса", однако он не явился.

Масла в огонь подлило интервью Сытника, который до этого хранил молчание. Директор НАБУ подтвердил, что "жучки" в кабинете главы САП были, "прослушка" велась около месяца. По его словам, записанного материала хватает для привлечения Холодницкого "как к уголовной, так и дисциплинарной ответственности", однако этот вопрос - в компетенции ГПУ. Сытник утверждает, что на записях якобы зафиксированы факты "слива" информации о предстоящих обысках, давления на прокуроров и судей. Из громких дел, фигурирующих в записях, глава НАБУ назвал дела о хищениях в мэрии Одессы и о предложении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

После следующего удара кресло под Холодницким серьезно зашаталось: Луценко сообщил, что он и Сытник передали в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров дисциплинарные жалобы на главу САП, которого генпрокурор просит уволить. Какие именно проступки Холодницкого побудили руководителей НАБУ и ГПУ пожаловаться на него, Луценко не уточнил.

Сам глава САП пытается держать удар. Говорит, что о сегодняшнем вызове в ГПУ узнал "из телевизора", к отставке готов "с первого дня работы" и за должность не держится. В действиях НАБУ и ГПУ Холодницкий видит их якобы общее стремление сместить его с поста и объясняет это тем, что "неудобен" ни тому, ни другому ведомству. Руководитель САП

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Украинская правда Украинская правда  ·  30.03.18, 17:25 Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уверяет, что на аудиозаписях, полученных путем прослушивания его кабинета нет криминала кроме разве нецензурных слов.
Хвиля Хвиля  ·  30.03.18, 17:41 Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уверяет, что на аудиозаписях, полученных путем прослушивания его кабинета нет криминала кроме разве нецензурных слов. Об этом он…
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