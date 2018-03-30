Холодницкий рассказал, что можно услышать на его "пленках": и маты тоже

Над главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким нависла угроза отставки. Создали ее генпрокурор Юрий Луценко и, неожиданно, директор НАБУ Артем Сытник, который еще недавно считался союзником руководителя САП и вместе с ним отбивал атаки на антикоррупционные органы. Поводом для демарша против Холодницкого стали пока необнародованные записи с "жучков" в его кабинете, на которых тот якобы "сливает" информацию следствия; сам глава САП все отрицает. Что стоит за очередным конфликтом правоохранительных органов и к чему это приведет - в объясняющем материале LIGA.net.
С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Первые слухи о возможной отставке Холодницкого по состоянию здоровья появились еще на прошлой неделе, но в САП их не подтвердили. Тогда же появилась информация, что в кабинете Холодницкого нашли прослушивающие устройства. Их якобы с ведома ГПУ и по санкции суда установило НАБУ, а все записи с "жучков" есть в распоряжении Луценко.
Вскоре Холодницкий подтвердил: его действительно прослушивали, кто - неизвестно. Попутно он подчеркнул, что САП и НАБУ - "единая структура", недоразумений между ними нет, но бывают "дискуссии". Перед этим Сытникопроверг информацию о прослушке Холодницкого, сравнив ее с фантастикой.
КАК РАЗВИВАЛОСЬ. 26 марта Луценко сделал громкое заявление: ГПУ и НАБУ ведут совместное расследование против Холодницкого. Генпрокурор тут же отметил, что следствие только началось и подробностей он сообщить не может.
Сегодня в Генпрокуратуре сообщили, что дело, в котором фигурирует глава САП, расследуют уже полгода. Квалификацию производства в ведомстве не сообщили, а по поводу НАБУ отметили, что иногда дают Бюро "поручения на проведение определенных мер". Также в ГПУ заявили, что ждали Холодницкого "для предоставления образцов голоса", однако он не явился.
Масла в огонь подлило интервью Сытника, который до этого хранил молчание. Директор НАБУ подтвердил, что "жучки" в кабинете главы САП были, "прослушка" велась около месяца. По его словам, записанного материала хватает для привлечения Холодницкого "как к уголовной, так и дисциплинарной ответственности", однако этот вопрос - в компетенции ГПУ. Сытник утверждает, что на записях якобы зафиксированы факты "слива" информации о предстоящих обысках, давления на прокуроров и судей. Из громких дел, фигурирующих в записях, глава НАБУ назвал дела о хищениях в мэрии Одессы и о предложении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.
После следующего удара кресло под Холодницким серьезно зашаталось: Луценко сообщил, что он и Сытник передали в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров дисциплинарные жалобы на главу САП, которого генпрокурор просит уволить. Какие именно проступки Холодницкого побудили руководителей НАБУ и ГПУ пожаловаться на него, Луценко не уточнил.
Сам глава САП пытается держать удар. Говорит, что о сегодняшнем вызове в ГПУ узнал "из телевизора", к отставке готов "с первого дня работы" и за должность не держится. В действиях НАБУ и ГПУ Холодницкий видит их якобы общее стремление сместить его с поста и объясняет это тем, что "неудобен" ни тому, ни другому ведомству. Руководитель САП